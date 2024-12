A Pablo Escobar nevéhez fűződő droghálózat, a Medellín kartell egyik oszlopos tagja volt Fabio Ochoa, akit 30 év börtönre ítéltek Amerikában 2009-ben. Most szabadon engedték, és hazatérhetett Kolumbiába, ahol nem emeltek vádat ellene – írja a The Guardian.

Hazatérése azonban felnyitotta a régi sebeket, az egykori áldozatok családtagjai fel vannak háborodva, hogy Ochoa csak így kisétálhatott a börtönből. Sokan abban bíznak, hogy ha már szabadon van, legalább segíteni fogja az emberjogi csoportokat, hogy felderíthessék az ország történelmének egyik legvéresebb időszakát, amelyen Pablo Escobar hagyta rajta a kézjegyét.

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején a Medellín kartell rendőröket, politikusokat, bírókat, újságírókat és civileket ölt meg, miközben háborúzott az állam ellen, amely próbált szigorúan fellépni a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Ochoa akkoriban a kartell egyik kulcsfontosságú embere volt, aki a Miami kokainkartell elosztóközpontját vezette.

A bíróságon tagadta, hogy részt vett volna a kartellgyilkosságokban, de az áldozatok hozzátartozói ebben nemigen hisznek.

Carlos Fernando Galán, Bogotá polgármestere 12 éves volt, amikor 1989-ben apját, Luis Carlos Galán elnökjelöltet megölték a kartell bérgyilkosai, ő a héten posztolta a Twitterre/X-re, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy Ochoa ellen semmilyen vádat nem emelnek Kolumbiában. Bátyja, Juan Manuel Galán tovább ment, és azt mondta, a kartell bűnei többnyire büntetlenül maradnak, de reméli, kiderül az igazság Ochoa és szövetségeseinek felelősségéről az emberrablásokban, gyilkosságokban és a terrorcselekményekben.

Ochoát december 23-án szállították Kolumbiába, miután az elmúlt évtizedeket börtönben töltötte az Egyesült Államokban. A kolumbiai repülőtéren ujjlenyomatot vettek a 67 éves férfitől, lefuttatták nevét, adatait és szó nélkül tovább engedték, mert a kolumbiai hatóságok nem körözik semmi miatt. Ochoa nyilatkozott a sajtónak a repülőtéren, azt mondta, már megfizetett bűneiért, mert Kolumbiában is, Amerikában is ült börtönben. Ochoát 1996-ban szabadon engedték, de 1999-ben ismét letartóztatták, 2001-ben kiadták az Egyesült Államoknak egy miami vádemelés miatt, amelyben őt és több mint 40 másik személyt egy kábítószercsempész-összeesküvéssel vádolták.

Gonzalo Enrique Rojas gyerek volt még 1989-ben, amikor apja meghalt abban a repülőszerencsétlenségben, ami a Medellín kartell nevéhez fűződik. Escobarék robbantották fel a gépet, amiben 107 ember halt meg, de még mindig rejtély, miért kellett egy civileket szállító repülőt megsemmisíteni. Rojas ma egy áldozatokat és családtagjaikat támogató alapítványt, a Columbia with Memoryt vezeti és azt reméli, kiderül az igazság most, hogy Ochoa visszatért Kolumbiába. Talán végre arra is fény derül, milyen kapcsolatok fűzték a kormány tagjait Escobarékhoz. Szerinte a kolumbiai ügyészeknek ki kell kérdezniük Ochoát a kartell által elkövetett egyéb bűncselekményekről is, de hozzátette, hogy alapítványa is szeretne találkozót szervezni Ochoával. Mert a fájdalom enyhítésére az igazság a legjobb.