Jóslatok 2025-re: háború tör ki Nagy-Britanniában, visszatér a pestis, majd eljön a világvége

Michel de Nostradame, 16. században élt francia csillagász-asztrológus, orvos, vagy közismert nevén Nostradamus, aki leginkább arról vált híressé, hogy megjósolta a jövő nagy eseményeit. Vagy legalábbis kísérletet tett erre.

Követői szerint egy zseni, mások azonban úgy gondolják, hogy leiratai szándékosan homályosak,

amelyekből többféle következtetéseket is le lehet vonni, így aztán még igaza is lehetett IX. Károly francia király udvari tanácsosának. Bármi is legyen az igazság, a LadBible most összeszedte a jövendöléseit 2025-re.

Nostradamus jóslata alapján igen szörnyű esztendő köszönt be egy királyságban (ez sokak szerint az Egyesült Királyságra utalhat). Nem elég, hogy egy háború kitörését vizionálja, de szerinte még a pestisjárvány is visszatér 2025-ben.

A királyságot kegyetlen háborúk jellemzik majd, ellenség támad rá kívülről és belülről egyaránt. A nagy pestis visszatér a múltból, nincs halálosabb ellenség az ég alatt

– fogalmazott az asztrológus, aki szerint a szigetországon kívül a világpolitikában is konfliktus lesz, és a nagyhatalmak összecsapnak. Bár ehhez nagy jóstehetség nem kellett sem a 16. században, sem tegnapelőtt, mindenesetre az értelmezések szerint ez a nukleáris fenyegetésre is utalhat. (Tegyük gyorsan hozzá, ez nem egy szakértői vélemény, ez csak Nostradamus követőinek az olvasata.)

Hogy ne csak rossz dolgokat vizionáljon, a jós azt is megírta 1555-ben, hogy 2025-ben véget ér egy háború (ez utóbbit az orosz–ukrán háborúként azonosították).

A hosszú háború miatt az egész hadsereg kimerül, így nem találnak pénzt a katonáknak; arany és ezüst helyett bőr, gall sárgaréz és a Hold félholdjának jele jön

– írta Michel de Nostradame, és a szavait most úgy értelmezik, hogy Franciaország (gall sárgaréz) és Törökország (a Hold félholdja) részvételével jöhet el a béke.

A háború lezárása mellett további jó hír 2025-re, hogy „jelentős javulás lesz a betegségek megelőzésében és a kezelésében”. A kérdés itt az lehet, hogy az orvostudomány javulására a nagy pestisjárvány visszatérte előtt vagy után kerül sor Nostradamus szerint.

„A végzet előhírnöke”, avagy a világvégét is jósolja

Ennyit a jó hírekről, ugyanis Nagy-Britannia mellett Brazília is megszenvedheti a jövő évet: vulkánkitörések és árvizek jöhetnek a dél-amerikai államban. „A világ kertje az új város közelében, az üreges hegyek ösvényén: megragadják és a kádba merítik, kénnel mérgezett vizek ivására kényszerítik”.

A fent említett jóslatok összessége azonban mind semmi ahhoz a jövendöléshez képest, amelyben Nostradamus a világ végének eljövetelét vetíti előre.

A kozmoszból egy tűzgolyó emelkedik fel. A végzet előhírnöke, a világ könyörög

– szól a vészjósló írás, ami egyértelmű utalás arra, hogy bolygónkat egy hatalmas aszteroida pusztítja el (bár Nostradamus szerint a Föld ezután még kaphat „egy második esélyt”).

A jövő évre egyébként a jóslatok kedvelőinek másik orákuluma, Baba Vanga sem ígért sok jót.

