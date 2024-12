Stratégiai fontosságú várost veszíthet Ukrajna, az oroszok túlerőben támadnak

Az oroszok megpróbálnak Pokrovszkba betörni, kihasználva jelentős a túlerejüket − írja az Ukrainszka Pravda.

Viktor Tregubov, az ukrán csapatok csapatok operatív-stratégiai csoportjának szóvivője úgy fogalmazott, hogy

az orosz megszállók minden rendelkezésre álló erőt felhasználni és megpróbálják áttörni az ukrán védelmet. A városban és környékén azonban még nincsenek harcok.

A napokban néhány jelentésben az szerepelt, hogy az oroszok előrenyomultak Pokrovszknál, és akár be is juthattak a városba. Az ukrán fél ezt most cáfolta, de Viktor Tregubov annyit elismert, hogy az orosz csapatok valóban megpróbálják bekeríteni a stratégiai fontosságú települést.