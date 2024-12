III. Károly karácsonyi beszédében elmondta, miért érez mély büszkeséget

III. Károly király éves karácsonyi beszédében személyes köszönetét fejezte ki azoknak az egészségügyi dolgozóknak – orvosoknak és nővéreknek –, akik támogatták őt rákkezelése során, írja a BBC.

Mindannyian átesünk valamilyen szenvedésen életünk egy szakaszában, legyen az lelki vagy fizikai

– mondta a király. Hozzátette, hogy „civilizációnk mércéje” az, hogy az emberek ilyenkor hogyan támogatják egymást.

III. Károly üzenetében – amelyet még e hónap elején rögzítettek – háláját fejezte ki az „önzetlen” egészségügyi szakemberek és önkéntesek iránt, akik képességeiket arra használták, hogy „másokról gondoskodjanak – gyakran saját maguk helyett”.

Mély büszkeség

III. Károly király a lakosság kedves szavait és üzeneteit is megköszönte, miután februárban kiderült, rákkal diagnosztizálták. Az adás azt is bemutatta, amikor áprilisban visszatért a nyilvános szerepléshez, és az University College London kórházában tett látogatása során rákos betegekkel találkozott. A király kezelése 2025-ben is folytatódik, de a fejlődés pozitív jele, hogy jövőre sűrű lesz a programja, például tengerentúli utazásokat is tervez.

A beszéd másik fontos témája a közösségi kohézió volt. A király azoknak az erőfeszítéseit méltatta, akik a Southport-i késes támadást követő nyári zavargások után hidat akartak építeni a közösségek között. Mint azt korábban megírtuk, legalább kilenc embert, köztük gyerekeket késeltek meg hétfőn az észak-angliai Southport városában, három gyermek belehalt a sérülésekbe

Mély büszkeséget éreztem itt, az Egyesült Királyságban, amikor a nyáron több városban tapasztalt haragra és törvénytelenségre válaszul közösségek gyűltek össze, nem azért, hogy megismételjék ezeket a viselkedéseket, hanem azért, hogy javítsák

– fogalmazott III. Károly király.

A kultúra, az etnikai hovatartozás és a hit sokszínűsége erőt ad, nem gyengeséget

– fűzte hozzá az uralkodó, aki a „különbségeink tiszteletben tartására, az előítéletek legyőzésére irányuló erőfeszítéseket” is méltatta. Majd együttérző szavakkal szólt azokhoz, akik veszélyben vannak a háborúkban világszerte, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokban.