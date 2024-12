Újabb veszélyhelyzetet rendeltek el Oroszországban, ezúttal már szövetségi szinten

Korábban a Krasznodari régióban már veszélyhelyzetet rendeltek el egy tengeri baleset miatt. A szükségállapotot azóta szövetségi szintre is kiterjesztették – számolt be a The Kyiv Independent.

A szövetségi szintű szükségállapotot Alekszandr Kurenkov, a rendkívüli helyzetekért felelős miniszter jelentette be csütörtökön. Mint a lap kifejtette, ennek értelmében mostantól

orosz állami forrásokat is a vészhelyzet elhárítására és a takarítási munkálatokra fognak szánni.

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint mintegy 3700 tonna alacsony minőségű fűtőolaj ömlött a Kercsi-szorosba. Viktor Danilov-Daniljan orosz tudós december 25-én egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy mintegy 200 ezer tonnányi méretű talaj szennyeződött a Fekete-tenger partjainál emiatt.