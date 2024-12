Kórházat kellett evakuálni, állítólag az „a Hamász terroristáinak fellegvára”

Az izraeli hadsereg evakuálta a Gázai övezet északi részének az egyik utolsó működő kórházát – közölték orvosok BBC összeállítása alapján –, miután a jelentések szerint több tucat ember halt meg az egészségügyi intézmény környékét célzó izraeli csapásokban.

Eid Sabbah, a Kamal Adwan Kórház ápolási osztályának vezetője elmondta, pénteken 7 óra körül a hadsereg 15 percet adott a vezetőségnek, hogy evakuálják a betegeket és a személyzetet az udvarra. Ezt követően izraeli katonák hatoltak be a kórházba, és a maradék betegeket is elszállították.

Az izraeli hadsereg péntek délután közölte, hogy hadműveletet hajt végre a kórház területén, amely szerintük „a Hamász terroristáinak fellegvára”.

Közben, ahogy arról korábban beszámoltunk, Izrael állítása szerint katonai célponttal szemben hajtott végre rakétatámadást a jemeni húszik ellen, amelynek során többek között az ország repülőterét is lőtték.

A reptéren tartózkodott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke is, aki szerint mindössze pár méterre tőlük csapódott be az egyik rakéta. A támadásban hárman haltak meg, tizenegyen megsebesültek.

Illetve korábban már azt is megírtuk, hogy Jemen partjainál végrehajtott bevetése során az amerikai hadsereg véletlenül lelőtte egyik saját vadászgépét a Vörös-tenger felett. Mindkét pilótának sikerült megmenekülnie, egyikük könnyebben megsérült.