Meghalt a világ egyik legnagyobb médiavállalatának volt vezetője, Richard Parsons

A Variety információi szerint 76 éves korában meghalt Richard Parsons, aki egykor az egyik legnagyobb múltú médiavállalatnak, a ma Warner Bros. Discovery néven ismert cégnek állt az élén. A halála körülményeivel kapcsolatban barátja, Ronald S. Lauder közölte a New York Timesszal, hogy a csontrák okolható a történtekért. Mint ismert, a néhai vezető mielóma multiplexben szenvedett, ami a csontvelő plazmasejtjeinek, az ellenanyagokat termelő fehérvérsejteknek a rákos megbetegedése. Már évek óta küzdött a kórral, és egészségi állapota miatt 2018-ban le kellett mondania a CBS Corp. ideiglenes elnöki posztjáról is – Leslie Moonves helyére érkezett, akit szexuális visszaélés vádjával illettek.

Amint azt néhányan tudják, amikor beleegyeztem, hogy csatlakozok az igazgatósághoz, és ideiglenes elnöki tisztséget töltök be, már komoly egészségügyi gondokkal – mielóma multiplexszel – küzdöttem, de úgy éreztem, hogy a helyzet kezelhető. Sajnos a váratlan szövődmények további új kihívásokat jelentettek, és orvosaim azt tanácsolták, hogy a jelenlegi kötelezettségeim visszaszorítása elengedhetetlen a felépülésemhez

– fogalmazta meg akkori közleményében Parsons.

A néhai vezérigazgató 1948. április 4-én született Brooklynban, összesen öten voltak testvérek. Tanulmányait a Hawaii Egyetemen, majd az Albany Jogász Iskolában végezte. Gyakornokként dolgozott New York állam törvényhozási szervénél, majd felajánlottak neki egy állást az akkori kormányzónál, Nelson Rockefellernél. Azt követően pedig, hogy Gerald Ford lett az amerikai elnök, Rockefeller meg alelnök, ő is Washingtonba költözött. Később, a 80-as években New Yorkba visszatérve egy ügyvédi irodában dolgozott, majd 1988-ban kinevezték Dime Savings Bank operatív igazgatójává, amelynek a vezérigazgatója is lett. A Rockefeller családdal való közeli viszonya annak ellenére is megmaradt, hogy már más úton járt, és ezen kapcsolatnak köszönhette, hogy 1991-ben Nelson Rockefeller bátyja beajánlotta őt, így bekerülhetett a Time Warner igazgatótanácsába. A médiavállalatnak 1995-ben az elnöke lett.

A Time Warner akkoriban egy kiterjedt médiakonszern volt, amelyhez az HBO mellett a Time magazin és a CNN is tartozott. Ez egyébként jelenleg is így van, csak a Time Warner később WarnerMedia néven működött tovább, majd 2022-ben egyesültek a Discovery Inc.-vel, azóta Warner Bros. Discovery, Inc. névre váltottak. A világ egyik legnagyobb médiavállalatáról van szó, amelynek leányvállalatai közé tartozik többek között a Warner Bros. film- és televízióstúdió, az HBO, a Cinemax, a CNN, a Cartoon Network, a Discovery Channel, a Food Network, az HBO Max és a DC Comics. Parsonsra a Time Warnernél új kihívások vártak, amelyek gyökerét a cég AOL internetszolgáltatóval való összeolvadása jelentette, ami katasztrofálisnak bizonyult. Az AOL-előfizetők száma ugyanis lassú növekedést mutatott, ahogy a gazdasági recesszió hatására a magazinokból és a tévéhálózatokból befolyó reklámbevételek is megcsappantak. A vezető viszont sikeresen vette az akadályokat, és rángatta ki a gödörből a Time Warnert. Hogy az egyesülés következtében fellépő hatalmas adósságot kiegyenlítse, eladta az Atlanta Hawks és az Atlanta Thrashers sportcsapatokat, valamint a Warner Music Groupot, ezáltal újra a piac jelentős szereplőjévé téve a vállalatot, amelynek éléről 2007-ben távozott.

Később a Citigroup elnökévé vált, ami akkoriban a jelzáloghitel-válság hatásaitól szenvedett, ám a Time Warnerhez hasonlóan végül ezt a céget is gatyába tudta rázni, 2012-ig lehetett a vállalat feje. 2014-ben a Los Angeles Clippers ideiglenes vezérigazgatójává nevezték ki, majd ezt követően egy időre visszatért a médiaiparba, és a CBS-nél nézett új kihívások után. A politikai szereplésnek sem mondott búcsút, mivel Eliot Spitzer, Michael Bloomberg és Rudy Giuliani volt New York-i kormányzóknak segédkezett, valamint Barack Obama gazdasági tanácsadójaként is dolgozott. Parsons emellett döntő szerepet játszott Harlem híres Apollo Színházának megőrzésében, és adománygyűjtést szervezett, hogy megmentse a történelmi értékkel bíró intézményt. 19 év után 2020 decemberében távozott a szervezet igazgatósági elnöki posztjáról. Élete során nejétől, Laura Ann Bush-tól három gyermeke született, Gregory, Leslie és Rebecca.

(Borítókép: Richard Parsons 2015. január 9-én. Fotó: David A. Grogan / CNBC / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images)