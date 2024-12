Donald Trumpnak sikerült belopnia magát a brit királyi család szívébe

A nemrég megválasztott amerikai elnök lehet az első politikus a modern történelemben, akit a brit királyi család két állami látogatásra is meghívott.

Donald Trump már jónéhányszor járt az Egyesült Királyságban, és II. Erzsébet királynővel is alkalma nyílt találkozni. Mint ismert, a néhai uralkodót akkor is a védelmébe vette, amikor Harry herceg a hivatalos királyi kötelezettségektől elbúcsúzva az Egyesült Államokba költözött, Trump szerint ezzel elárulva a királynőt. Úgy tűnik viszont, hogy az elnök arisztokratákkal való kapcsolata biztos lábakon áll, mivel a Daily Telegraph információi szerint Trump lehet a modern történelem első megválasztott politikusa, akit kétszer is elhív a brit királyi család egy állami látogatásra.

A lap szerint legalábbis a brit kormány, illetve a Külügyminisztérium arra készül, hogy elhívja az elnököt, miután januárban visszatért a Fehér Házba. A látogatásra viszont valószínűleg 2026-ig nem fognak sort keríteni. Trump legutóbb 2019-ben fogadta el a királyi család meghívását, akkor három napig tartózkodott a szigetországban, amely során vacsorázott II. Erzsébet királynővel, illetve részt vett a normandiai partraszállás 75. évfordulójának megemlékezésén.

Negyven percen át beszélgettek

Mint megírtuk, az elnök és Vilmos herceg nemrég a Notre-Dame-székesegyház újranyitásán találkozott egymással. Az információk szerint miután Trump megérkezett az eseményre, kezet fogott a herceggel, megveregette a vállát, majd azzal kapcsolatban kezdett el viccelődni, hogy a trónörökös egy remek ember, és hogy fantasztikusan végzi a munkáját. Mire ő úgy reagált:

Melegítsd fel a lábujjaidat a katedrális után

– mondta, ami az elnök arcára is mosolyt csalt.

A megnyitót követően a felek az Egyesült Királyság nagykövetének a rezidenciáján találkoztak, és negyven percen át beszélgettek. A társalgásukat kifejezetten barátságosnak írták le, számos globális kérdést megvitattak, de leginkább „az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti különleges kapcsolat fontosságára összpontosítottak”. Az amerikai elnök emellett néhány kedves emléket is megosztott a herceggel a néhai II. Erzsébet királynőről.