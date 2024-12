Az utolsó kórház is bezárta kapuját a Gázai övezet északi részén

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) december 27-én, pénteken közölte, hogy a Gázai övezet északi részén található utolsó jelentős egészségügyi létesítményt is leállították, miután az izraeli hadsereg a Kamal Adwan kórház közelében lévő helyszíneket vette célba – szúrta ki a The Guardian.

A Kamal Adwan kórház elleni ma reggeli támadás miatt az utolsó jelentős egészségügyi intézmény Észak-Gázában nem működik. Az első jelentések szerint a rajtaütés során néhány kulcsfontosságú részleg súlyosan leégett és megsemmisült

– áll a WHO X-en közzétett közleményében, amiben leírták, hogy 60 egészségügyi dolgozó és 25 kritikus állapotban lévő beteg tartózkodik még továbbra is a kórházban.

A WHO emlékeztet, hogy október eleje óta egyre többször korlátozták a WHO és partnerei hozzáférését, és az izraeli erők többször támadták meg az intézményt vagy annak környékét.

Az ilyen ellenségeskedések és a rajtaütések tönkreteszik minden erőfeszítésünket és támogatásunkat, hogy a létesítmény minimálisan működőképes maradjon

– írják a közleményben, amihez hozzáteszik, a gázai egészségügyi rendszer „szisztematikus leépítése halálos ítélet” az egészségügyi ellátásra szoruló palesztinok számára, ezért meg nem nevezve arra szólította fel az izraeli erőket, hogy hagyjanak fel ezzel, emellett pedig a minél hamarabbi tűzszünetet sürgeti a WHO.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményében azt állította, hogy a kórház „a terrorszervezetek kulcsfontosságú bástyájává vált, és továbbra is terrorista ügynökök rejtekhelyeként használják”, amióta az izraeli erők októberben szélesebb körű hadműveleteket kezdtek Gáza északi részén.

Mint arra a lap emlékeztet, a Kamal Adwan kórház már október óta hasonló körülmények között működik, amióta az IDF megkezdte a harmadik katonai műveletét a dzsabalíjai menekülttáborral szemben, amely az épületek és az infrastruktúra tömeges lerombolásával járt.

Ugyanakkor a kórház szerint csütörtökön öt egészségügyi dolgozó halt meg, és azt állította, többeket letartóztatott az izraeli védelmi erők.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy vizsgálják azt az állítást, amely szerint öt egészségügyi dolgozót megöltek, de azt mondták, hogy vitatják a térségben bejelentett áldozatok számát.

Az IDF a terroristák és a terrorista infrastruktúra ellen tevékenykedik Jabaliya területén, és az elmúlt napon folytatta műveleteit. Az IDF-nek nincs tudomása a Kamal Adwan kórház területén végrehajtott csapásokról

– írták a közleményben, amiben továbbá azt állították, hogy a Kamal Adwan kórház a Hamász terroristák fellegváraként szolgált, és hogy erőfeszítéseket tettek a civileket ért károk enyhítésére, és „a műveletet megelőzően elősegítették a civilek, a betegek és az egészségügyi személyzet biztonságos evakuálását”.

Izrael azt állítja, hogy hadjáratának célja, hogy megakadályozza a Hamász fegyvereseinek átcsoportosítását, de a háború után is megtartja a teljes biztonsági ellenőrzést Gáza felett.

Izrael azután vonult be a Gázai övezetbe, hogy a Hamász nevű terrorszervezet 2023. október 7-én terrortámadást hajtott végre Izraellel szemben, amelyben a terrorszervezet összesen 1200 emberrel végzett, további 251-et pedig túszul ejtettek. A Hamász elleni izraeli hadjáratban a Gázai övezetben már több mint 45 300 palesztin vesztette életét – a terület egészségügyi tisztviselői szerint. A 2,3 milliós lakosság nagy részét kitelepítették, és Gáza nagy része romokban hever.

(Borítókép: Tűz a Kamal Adwan kórháznál 2024. december 18-án. Fotó: Stringer / Reuters)