Megtalálták Vlagyimir Putyin gyenge pontját, itt csaphat oda neki a Nyugat

A The New York Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva pénteken arról számolt be, hogy Ukrajna csökkenti a nagy hatótávolságú ATACMS rakéták használatát, elsősorban a készletek fogyatkozása miatt.

Kijev az információk szerint kevesebb mint 50 darabot birtokol az Egyesült Államok által biztosított rakétákból. A helyzetet súlyosbítják a washingtoni politikai változások, amelyek befolyásolhatják az Ukrajnának nyújtott jövőbeli katonai támogatást.

A jelentés megjegyzi, hogy amikor az Egyesült Államok tavasszal úgy döntött, hogy ATACMS rakétákat biztosít, mintegy 500 darabot szállítottak át Ukrajnának a Pentagon készleteiből.

Kezdetben Ukrajna nem használhatta az eszközöket orosz területek ellen, legfeljebb az ideiglenesen megszállt területeket, köztük a Krímet célozták meg. November közepén azonban Joe Biden amerikai elnök engedélyt adott Kijevnek arra, hogy a rakétákat mélyen orosz területen belüli csapásokra használják. Ekkorra Ukrajnának állítólag már csak „néhány tíz”, körülbelül 50 darab maradt a rakétákból.

Két névtelen amerikai tisztségviselő szerint a további rakéták beszerzésének lehetőségei szinte kimerültek, ugyanis a meglévő készleteket már olyan régiókba osztották el, mint a Közel-Kelet és Ázsia. Az Egyesült Királyság, amely szintén engedélyezte Ukrajnának, hogy a Storm Shadow rakétákat orosz területen használja, nemrég elismerte, hogy saját készletei kritikusan alacsonyak az eszközökből.

A The New York Times az orosz védelmi minisztérium és katonai bloggerek adataira hivatkozva arról számolt be, hogy miután megkapta az engedélyt az Egyesült Államoktól és az Egyesült Királyságtól, Ukrajna legalább hat rakétacsapást hajtott végre, nem kevesebb mint 31 ATACMS és 14 Storm Shadow rakétát használva.