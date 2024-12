Meghalt Charles Dolan, az HBO alapítója

Charles Dolan amerikai üzletember, az HBO és a Cablevision alapítója szombaton, 98 éves korában meghalt. A médiavállalkozó jelentős eredményeket ért el a kábeltelevíziózás területén, családja irányítása alatt áll a Madison Square Garden, a BBC America és az AMC Networks is.

Meghalt Charles Dolan amerikai üzletember, a média és a távközlés úttörője, az HBO televíziós hálózatot tulajdonló Home Box Office Inc. és a Cablevision Systems Corp. alapítója – közölte szombaton az üzletember fiának tulajdonában álló Newsday amerikai hírportál a család szóvivőjére hivatkozva.

Charles Dolan az amerikai Ohio állambeli Clevelandben született, ír katolikus származású. A második világháború végén az Egyesült Államok hadseregének légierejében szolgált, majd a John Carroll Egyetemen tanult, amelyet még a diplomaszerzést megelőzően otthagyott, és távközlési pályára lépett.

Először sportot és ipart bemutató filmek terjesztésén dolgozott, majd 26 éves korában New Yorkba költözött, és megalapította a Teleguide Inc. vállalatot. Alapítója lett a Sterling Manhattan Cable cégnek, amely kábeltelevíziós hozzáférést kínált, majd profi sportmeccseket, kulturális műsorokat és filmeket vitt a New York-i televíziónézők otthonába. Később eladta a Sterling manhattani részlegét a Time Inc.-nek, és átnevezte Long Island-i vállalkozását Cablevision Systemsre.

Az 1970-es évek elején megalapította a Home Box Office-t, az első prémium műsorszolgáltatást a kábeltelevíziós iparágban. Emellett az ő nevéhez fűződik a News 12 elindítása New Yorkban, amely az első 24 órás helyi híreket sugárzó kábelcsatorna lett az Egyesült Államokban.

Szombaton az üzletember fia, Patrick Dolan tulajdonában álló Newsday hírportál a család közleményét idézve azt írta: „mély fájdalommal jelentjük be szeretett édesapánk és pátriárkánk, Charles Dolan, az HBO és a Cablevision látnok-alapítójának elhunytát”.

Charles Dolan 2024. december 28-án természetesen halállal, 98 éves korában halt meg.

A médiavállalkozó a Long Island-i Oyster Bay-en lakott, hat gyermek édesapjaként 19 unokát és öt dédunokát hagyott hátra. Felesége, Helen Ann Dolan 2023-ban halt meg.

Ma a Dolan család irányítása alatt áll a Madison Square Garden, az MSG Networks, a Madison Square Garden Entertainment, a Madison Square Garden Sports, a Sphere, a Radio City Music Hall, a BBC America és az AMC Networks. A család nettó vagyonát 2021 októberében 5,6 milliárd dollárra becsülték. Charles Dolan és felesége 125 ezer dollárral járult hozzá Donald Trump 2020-as elnökválasztási kampányához.