Megszólalt a szakértő – ezért halhatott meg 179 ember a dél-koreai balesetben

A brit Királyi Légierő (Royal Air Force, röviden RAF) korábbi pilótája szerint a repülőtereken nem szabadna betonfalat felhúzni a kifutópálya végén.

A repülőgép teljesen kontroll alatt volt a kényszerleszállás pillanataiban is, a pilóták kiváló munkát végeztek. Nagyon, nagyon szépen tették a dolgukat, a vészhelyzetben is a helyén volt a szívük. Addig a pontig minden rendben volt, amíg a repülőgép nem találkozott egy akadállyal. Ha nem lett volna ott az a betonfal, akkor a gép utasai még most is élnének