Joe Biden már bánja, hogy visszalépett az elnökválasztásról

A január 20-án leköszönő elnök szerint hiba volt, hogy nyáron visszalépett az elnökválasztástól, sajtóhírek szerint ugyanis Joe Biden úgy véli, más lett volna a választás vége, ha versenyben marad. Ezenkívül Biden azt is bánja, hogy Merrick Garlandot jelölte főügyésznek, szerinte ugyanis ő az oka, hogy Trumpot nem ítélték el a Capitolium ostroma és a 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatására tett kísérletei miatt.

Már csak három hét maradt hátra Joe Biden amerikai elnök mandátumából, és sajtóhírek szerint a demokrata elnök ciklusának végéhez érve bánja, hogy júliusban visszalépett az elnökválasztástól, ami végül Donald Trump győzelmével ért véget – számolt be róla a The Washington Post nyomán a The Guardian.

A lap fehér házi forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Biden úgy véli, hibázott, amikor júliusban visszalépett Kamala Harris javára,

a január 20-án leköszönő elnök szerint ugyanis más lehetett volna a novemberi elnökválasztás végeredménye, amennyiben versenyben marad.

Biden azután lépett vissza az elnökválasztástól, hogy a Donald Trumppal szembeni vitáján rendkívül rosszul szerepelt, ami miatt a Demokrata Párt prominens politikusai és szimpatizánsai hetekig próbálták rávenni Bident a lemondásra, és a cikk szerint a január 20-án leköszönő amerikai elnök úgy gondolja, akkor rossz döntést hozott.

Ugyan Biden és stábja próbálja kerülni, hogy a vereségért a helyére belépő alelnökét, Kamala Harrist hibáztassák, ugyanakkor az elnök úgy véli, más lehetett volna a választás eredménye, ha továbbra is ő lett volna az elnökjelölt.

Ezt viszont Harris támogatói vitatják: miután Harris lépett elő Biden helyére, a demokraták lelkesek lettek, és az alelnök vezetésével sikerült is csökkenteni a republikánus elnökjelölttel szembeni hátrányt, ugyanakkor ez végül így is kevésnek bizonyult, hiszen Trump nemcsak az elektori kollégiumban győzött, hanem országosan is több szavazatot kapott Harrisnél – Harris támogatói szerint épp Biden miatt, mivel az elnök későn döntött a visszalépés mellett, így Harrisnek kevés ideje volt felépítenie kampányát.

Ezenkívül Harris támogatói azt is Biden szemére vetik, hogy az elnök 2020-ban még azt ígérte, egy egyciklusú, átmeneti elnök lesz, aki lezárja a Donald Trump-korszakot, hogy azután a fiatalabb generációnak adja át a stafétát, azonban ezt az ígéretét Biden megszegte, amikor bejelentette újrázási szándékát – a párton belül többen is azt gondolják, ez hiba volt az elnöktől, miközben Biden szerint az volt a hiba, hogy nem vitte végig a kampányt.

Más döntést is bánhat Joe Biden

A cikk szerint Biden még egy másik döntését bánja egyetlen ciklusa alatt, mégpedig azt, hogy a legfőbb ügyésznek Merrick Garlandot kérte fel,

aki az elnök szerint nagyon lassan dolgozott a Donald Trump elleni vádemeléseknél.

Trumppal szemben két szövetségi büntetőügyben emeltek vádat: az egyiket a Capitolium 2021. január 6-i események, valamint a 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatására irányuló tevékenysége miatt indították el, míg a másikat Trump floridai birtokán illegálisan birtokolt állami iratok és dokumentumok ügye miatt.

Ugyanakkor Garland későn húzta meg a ravaszt a régi-új elnökkel szemben, miközben Trump jogi csapata az időhúzásra játszva elérte, hogy e két ügyben ne is kerüljön sor bírósági tárgyalásra a novemberi elnökválasztás előtt – miután Trumpot elnöknek választották, a két ügy kapcsán felkért Jack Smith különleges ügyész a vád ejtését javasolta.

Biden szerint egyértelműen Garland hibája, hogy Trumpot nemhogy nem ítélték el, még tárgyalásig sem jutott a két szövetségi ügye.

A The Washington Post felidézte, hogy Biden beiktatása előtt sokáig vitázott stábjával, hogy kit jelöljön legfőbb ügyésznek: a lapnak most nyilatkozók szerint Biden nem is Garlandot preferálta volna, hanem Alabama akkori szenátorát, Doug Jonest, azonban kabinetfőnöke végül az ő jelöléséről lebeszélte, mivel szerinte a demokrata szenátor helyett a választók és a republikánusok számára jobb üzenetet közvetített a Barack Obama által még sikertelenül legfelsőbb bírának jelölt, ám egyébként független Garland.

Biden szerint a Trumppal szembeni ügyekben lassan haladt, miközben ellene, valamint fia, Hunter Biden ellen indított eljárások során túl agresszív volt, hogy ellensúlyozza a Trump ellen indított eljárásokat.