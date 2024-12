Amerika egyik, úgynevezett „végfázisú nagy magassági területvédelmi rendszerének (THAAD) ütegéből először lőttek ki éles harci helyzetben elfogórakétát Izrael területén. A helyben telepített, de éles harci helyzetben ritkán használt rendszert egy beérkező közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (MRBM) ellen vetették be, amelyet az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók lőttek ki.

A The War Zone katonai hírportállal egy amerikai katonai tisztviselő közölte, hogy Izraelben először lőttek ki harc közben rakétát az Egyesült Államok egyik THAAD-rendszerének ütegéből (a fegyvert máshol egyébként már használták, ugyanis az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó THAAD-üteg 2022-ben érte el első elfogását).

Az interneten megjelent egy videó, amely állítólag az amerikai THAAD elfogórakéta izraeli indítását mutatta. A felvételen egy hang azt mondta, hogy „18 évet várt erre”, ami egy lehetséges, bár pontatlan utalás a rendszer korára, mivel az amerikai hadsereg 2008-ban állította hadrendbe az első THAAD-üteget, miután az 1990-es évek elejétől kezdve fejlesztették ki.

מערכת ה- THAAD האמריקנית לקחה חלק ביירוט הטיל הבליסטי ששוגר אמש מתימן. אפשר לשמוע את אחד החיילים האמריקניים מתרגש "18 שנים חיכיתי לזה" pic.twitter.com/s4VoMfMhaF — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 27, 2024

A THAAD-üteget és mintegy 100 katonát októberben telepítették Izraelbe, hogy megerősítsék a légvédelmet a Teherán által a hónap elején végrehajtott hatalmas rakétatámadásra várható izraeli megtorlás előtt. Az iráni ellentámadás nem történt meg, de az üteg a helyén maradt.

A húszi lázadók hónapok óta indítanak szórványos rakétatámadásokat Izrael ellen − többek között akkor is, amikor a zsidó állam december 19-én a kora esti órákban légicsapásokat hajtott végre több jemeni célpont ellen.

Pénteken a jemeni lázadó csoport közölte, hogy rakétát lőtt ki az izraeli Ben Gurion repülőtérre, és egy dróntámadással Tel-Avivot is célba vette, mindezt megtorlásul a szanaai nemzetközi repülőtér elleni közelmúltbeli csapásokért − jelentette a The Guardian. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a ballisztikus rakétát elfogták, mielőtt elérte volna az izraeli légteret. Ennek ellenére Izrael középső részén a biztonság kedvéért a lakosokat óvóhelyekre vezényelték. Izraelből nem érkezett jelentés ellenséges drónokról Tel-Aviv felett.

A jelenleg a zsidó államban állomásozó THAAD-üteg pontos konfigurációja nem ismert,

de egy ilyen egység akár kilenc egységet is tartalmazhat, amelyek egyenként nyolc elfogórakétát, egy nagy hatótávolságú AN/TPY–2 X-sávú radart, egy mobil tűzvezető és parancsnoki központot, valamint különböző támogató berendezéseket hordoznak.

További elfogórakéták állnak rendelkezésre ezek újratöltésére egy harci bevetésben. Ez egy végfázisú rakétavédelmi rendszer, ami azt jelenti, hogy a rövid, közepes és közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat a repülés utolsó szakaszában semmisíti meg, amikor azok a légkörön keresztül célállomásuk felé száguldanak.

Izrael számára a THAAD az ország légvédelmi rendszereinek első vonalában helyezkedik el, amely képes a végfázisú rakétavédelemre, és amelybe a David's Sling nevű rendszer, valamint az Arrow–2 rendszer is beletartozik. Az izraeli hadsereg az utóbbi hónapokban vonta ki hadrendből a Patriot föld-levegő rakétaütegeit, amelyek szintén végfázisú rakétavédelmi képességekkel rendelkeztek.

A szárazföldi végfázisú elfogó képességet az amerikai Aegis rendszerrel felszerelt, SM–6 rakétákkal megrakott felszíni harcjárművek izraeli partok melletti elhelyezésével egészítették ki. Izrael a Arrow–3 rendszer formájában robusztus középfázisú elfogó képességgel is rendelkezik, és ugyanezek az amerikai haditengerészet SM–3-asokkal felszerelt hajói is képesek ezt a képességet biztosítani.

Az Egyesült Államok hadseregének hét THAAD-ütege a múltban több rövid és hosszú távú bevetésen is részt vettek. A jelenleg Izraelben állomásozó egységen kívül további két egység van jelenleg telepítve: egy Guamban és egy Dél-Koreában. A közelmúltban az is felvetődött, hogy Ukrajna számára is hasznosak lehetnének ezek az eszközök az oroszok legújabb rakétája miatt.