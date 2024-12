Szergej Lavrov: Mindenhonnan ki kellene tiltani Zelenszkijt az öltözéke miatt

Két orosz lapnak is megszólalt a hétvégén Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter interjút adott a RIA Novosztyi című orosz hírportálnak, de a Kommerszantnak is nyilatkozott a háborúval kapcsolatban. A két lapnak Lavrov beszélt arról, mi kell a békéhez, és azt is elárulta, miért tiltaná ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a diplomáciai eseményekről.