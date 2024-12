Helybenhagyták a Donald Trump elleni, szexuális zaklatással kapcsolatos ítéletet

Az Egyesült Államok szövetségi fellebbviteli bírósága helybenhagyta az esküdtszék ítéletét, miszerint Donald Trump szexuálisan zaklatta E. Jean Carroll írónőt, ezenkívül a testület elutasította egy újabb tárgyalás lefolytatását. A megválasztott amerikai elnöknek azonban az ítélet miatt nem kell börtönbe vonulnia – írja a CNN.

A lap szerint a novemberben másodjára is elnökké választott Trump fellebbezett az ítélet ellen, és azt mondta, a bíró több hibát is vétett az ügy lefolytatása során. Szerinte például helytelen volt az is, hogy engedélyezte két másik nő vallomását, akik azt állították, hogy Trump zaklatta őket.

A törvényszék azonban megállapította, hogy az ügyben eljáró bíró nem élt vissza a jogkörével, amikor a bizonyítékokról kellett döntenie.

Mind E. Jean Carroll, mind én örülünk a mai döntésnek. Köszönjük a fellebbviteli bíróságnak, hogy gondosan mérlegelte a felek érveit

– mondta az ítélet után Roberta Kaplan, az író ügyvédje.

A nő azt állította, a leendő amerikai elnök egy áruházban erőszakoskodott vele, majd úgy próbálta beállítani, mintha a történteket csak kitalálta volna, hogy ezzel növelje a könyvei eladását. Donald Trump azonban továbbra is tagadja a vádakat, és azzal próbál védekezni, hogy a nő „nem is az esete”.

Korábban egy másik esküdtszék – miután megállapította, hogy Donald Trump becsületsértést követett el, amikor tagadta a szexuális visszaélést – több mint 83 millió dollár kártérítést ítélt meg E. Jean Carollnak. Az üzletember ez ellen az ítéletet ellen is fellebbezést nyújtott be.

Mint arról korábban írtunk, Donald Trumpot egy volt modell, Stacey Williams is azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta. A nő elmondása szerint Donald Trumppal 1993-ban, a Trump Towerben ismerkedett meg a néhai szexuális zaklató, Jeffrey Epstein révén, amikor is Trump tapogatta és szexuális céllal érintette meg.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06 80/20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06 80/225-225-ös számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 80/505-101-es telefonszámon.