Kiskorú lányokat tarthatott rabszolgaságban egy Németországban élő iraki házaspár

Egy iraki házaspár kiskorú lányokat tarthatott rabszolgasgában Németországban. Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak – akiket április 9-én vettek őrizetbe Bajoroszágban – az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjaiként 2015-ben egy akkor ötéves, 2017-ben pedig egy 12 éves, „rabszolgaként” árusított jazidi kislányt „vásároltak meg” egy iraki piacon.

Az MTI beszámolója szerint a férfit emellett azzal is vádolják, hogy szíriai tartózkodásuk alatt rendszeresen nemi erőszakot követett el a két gyerek ellen, akiket fizikai munkára kényszerítettek, gyakran meg is vertek, és vallásgyakorlásukban is akadályoztak.

A lányokat a házaspár, mielőtt elhagyták Szíriát, az Iszlám Állam egy másik tagjának adták át.

A házaspárt az emberiesség elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó rabszolgatartás mellett kínzással és szexuális bántalmazással is vádolják.

Az Iszlám Állam 2014-ben foglalt el jelentős területeket Irak északnyugati és Szíria keleti részén. A terroristák az általuk ellenőrzött régiókban kalifátust alapítottak, ahol az iszlám vallás szigorú, egyebek között a rabszolgaságot is engedélyező értelmezésén alapuló törvénykezést vezettek be.

