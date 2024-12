Akkora viharra számítanak, hogy inkább lemondták Európa világhírű újévi utcabálját

Törölték a világhírű edinburghi újévköszöntő utcabált a közelgő vihar miatt. A szervezők hétfő esti bejelentése szerint a brit meteorológiai szolgálat által kiadott figyelmeztetések nyomán a szilveszter éjszakájára tervezett összes szabadtéri rendezvényt törölték Edinburghban, köztük a minden évben hatalmas tömegeket vonzó Hogmanay-t, a hagyományos újévköszöntő utcabált is – írja az MTI.

Az utóbbi években háromnapos utcabálsorozattá bővült Hogmanay immár globális eseménynek számít, amelyre minden évben többtucatnyi országból turisták tízezrei érkeznek. A várható szélvihar miatt azonban az idén a Hogmanay mellett törölték az Edinburgh fölé magasodó várhegyen minden évben megrendezett nagyszabású éjféli tűzijátékot is.

A hatóságok hétfő esti tájékoztatása szerint a szabadtéri eseményekre belépőket árusító közönségszervezők minden jegytulajdonossal felveszik a kapcsolatot a visszatérítés ügyében. A fesztivál beltéri rendezvényeit megtartják.

Szélvihar, eső és hó is lehet

A meteorológiai intézet előrejelzése szerint az óév utolsó éjszakáján Skócia, Anglia és Wales egyes térségeiben az óránként 100 kilométert meghaladó sebességű széllökések is várhatók, és a városokban is 70-80 kilométeres szélviharra kell számítani. A prognózis szerint mindezt szakadó eső kíséri, Skócia egyes vidékein jelentős mennyiségű hó valószínű.

Hétfő este a londoni városháza is bejelentette, hogy figyelemmel kíséri az időjárás-jelentéseket a Temze belvárosi szakaszára tervezett nagyszabású újévköszöntő tűzijáték megrendezése előtt, mivel a meteorológiai szolgálat a brit fővárosra is 60 kilométert meghaladó sebességű széllökéseket és esőt prognosztizál az év utolsó éjszakájára.

A Temze partján, a parlament közelében kijelölt és biztonsági kerítésekkel elkerített szakaszokra immár több mint egy évtizede csak előzetesen megváltott jegyekkel lehet bemenni. Ezekből az idén százezret adtak el, és a tűzijátékra érkezőket a beléptető kapuknál biztonsági ellenőrzésnek is alávetik. A tűzijátékot viszont számos más londoni helyszínről, köztük a Buckingham-palota előtti térről is jól lehet látni, és ide ingyen be lehet menni.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!