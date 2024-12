Tragédiába torkollott a jeti keresése az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban karácsonykor két férfi indult a jeti felkutatására, de mindketten életüket vesztették. Eltűnésüket egy családtagjuk jelentette a helyi rendőrségnek, akik nagy erőkkel, több önkéntessel indultak keresésükre, melyhez helikoptert, drónokat és kutyákat is bevetettek. A kutatást nehezítette több körülmény is, mint a rendkívül hideg időjárás és a terep is.