Kiderült, mikor és hogyan vesznek búcsút Jimmy Cartertől

Ahogy arról az Index is beszámolt, százéves korában meghalt Jimmy Carter, az Egyesült Államok korábbi elnöke. A volt államfő – teljes nevén James Earl Jimmy Carter jr. – Georgia államban született 1924. október 1-jén egy kis településen, Plainsben, ahol haláláig élt. 1977 és 1981 között volt az Egyesült Államok 39. elnöke; halálhírét fia, James E. Carter III. hozta nyilvánosságra.

Carter állami temetésben részesül, mielőtt szülővárosában, Plainsben, Georgia államban, egykori felesége, Rosalynn mellé helyezik. Az Egyesült Államok 39. elnökének tiszteletére szóló megemlékezések szombaton kezdődnek – írja a The Guardian. Ekkor egy Carter koporsóját kísérő konvoj Plainsen keresztül az egykori elnök gyermekkori otthonához megy, majd az államfő földi maradványait Atlantába szállítják, hogy a georgiai politikai vezetők egy csendes megemlékezést tarthassanak.

Ezt követően a Carter Elnöki Központba viszik a koporsót, ahol január 7-én, kedd hajnalig lesz az közszemlére téve.

Innen az egykori elnök maradványait Washingtonba szállítják, ahol az Egyesült Államok Capitoliumában fogják állami díszsírhelyen elhelyezni. Az állami temetést jövő csütörtökön, január 9-én tartják meg, a szertartáson számos világvezető és korábbi elnök is részt vesz majd – Joe Biden elnök pedig gyászbeszédet mond majd. Január 9-ét emellett nemzeti gyásznappá nyilvánították az Egyesült Államokban.

Az állami temetést követően Carter koporsója visszatér Georgiába, ahol megemlékezést tartanak a plainsi Maranatha Baptista Templomban, majd egy magán temetési szertartásra és délután a végleges temetésre is sor kerül – ekkor helyezik majd egykori felesége, Rosalynn Carter mellé.

Az egyik legaktívabb elnök volt

Jimmy Carter 1977 és 1981 között volt az Egyesült Államok 39. elnöke, demokrata színekben. Újrázása Ronald Reagennel szemben hiúsult meg, így 56 éves korában kellett valamit kezdenie magával. Nem ő volt az, aki hivatali ideje után nagy pénzekért beült óriásvállalatok igazgatótanácsába, vagy beszédeket tartott előkelő helyeken ugyancsak nagy pénzekért, mint néhány volt elnökkollégája. E helyett 1982-ben feleségével létrehozta az atlantai Carter Centert, hogy világszerte közegészségügyi kampányokat indítsanak és finanszírozzanak.

Egyik óriási hatású kezdeményezése volt, hogy megszabaduljon a világ a rossz ivóvizekben szaporodó és fertőző guineaféregtől vagy medinaféregtől. A Carter Center kitartó munkájának eredményeként 2021-ben már csak 14 ilyen megbetegedést regisztráltak, míg ez a szám 1986-ban még három és fél millió volt.

Jimmy Carter politikai síkon is aktív maradt elnökségét követően. Volt békéltetőmisszión Kubában (előtte még egyetlen aktív vagy volt amerikai elnök sem járt a szigetországban) és a Közel-Keleten, békítette a szembenállókat a délszláv háborúban éppúgy, mint Haitin, de ha kellett, tárgyalt túszok elengedése érdekében, és emellett a közjóért is igen sokat tett. Nemcsak szülővárosa, Plains vasárnapi iskolájában tanított, hanem írt könyveket is, amelyekért Grammy-díjjal jutalmazták. 90 éves korában kiadta önéletrajzát, amely 2016-ban magyarul is megjelent, „Teljes élet – kitekintés 90 évesen” címmel.