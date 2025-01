Újabb hajmeresztő lépés Elon Musktól

Az X tulajdonos most éppen arról posztolt, hogy az Angol Védelmi Liga társalapítójának dokumentumfilmjét érdemes megnézni, sőt a filmet meg is osztotta. Tommy Robinson a dokumentumfilmje miatt börtönbe került, mert rágalmazást követett el egy szíriai menekült iskolás fiú terhére. Ráadásul Musk már ennél is aktívabban politizál, hiszen nyíltan kiállt a szélsőjobbos Alternatíva Németországért (AfD) párt mellett.