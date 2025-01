Egy amerikai katona volt a Trump-hotel előtt felrobbant Tesla sofőrje

A 37 éves gyanúsított hét embert sebesített meg, amikor szerdán felrobbant a robbanóanyaggal megpakolt Tesla a Trump Hotel előtt Las Vegasban. A férfi az amerikai hadseregben szolgált, és kétszer is megjárta Afganisztánt.

Azonosították a kigyulladt és felrobbant Tesla Cybertruck sofőrjét. A 37 éves Matthew Livelsberger még a robbanás előtt öngyilkosságot követett el. Az eset néhány órával a New Orleans-i tömeggyilkosság után történt. A hatóságok szerint a jármű tele volt tűzijáték-rakétákkal, üzemanyaggal és gázpalackokkal, emellett találtak két félautomata fegyvert, amelyeket december 30-án vásároltak. A sofőr motivációja egyelőre ismeretlen – írja a The Guardian.

Hivatalos források szerint Matthew Livelsberger az amerikai hadsereg különleges erőinél szolgált, Németországban állomásozott, és épp hivatalos eltávozáson volt. Az amerikai hadsereg szóvivőjének közleménye szerint Matthew Livelsberger 2006-ban lépett be a katonaság kötelékébe, ahol törzsőrmesteri rendfokozatig jutott, valamint szolgált az észak-karolinai Fort Bragg támaszponton, a hadsereg különleges erőinek főparancsnokságán. Szolgálati lapja szerint kétszer is állomásozott Afganisztánban, és számos katonai kitüntetés birtokosa.

A Trump-hotel épülete nem sérült meg a robbanásban. A Tesla alapítója, Elon Musk azt írta az X-en, hogy

a gonosz bunkók rossz járművet választottak egy terrortámadáshoz. A Cybertruck valójában megfékezte a robbanást, felfelé irányítva azt. Még az előcsarnok üvegajtói sem törtek be.

Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség seriffje elmondta, hogy a teherautó 15-20 másodpercig állt a szálloda előtt, mielőtt felrobbant. A seriff szerint Musk azzal segítette a nyomozást, hogy megosztotta a teherautó kamerái által rögzített felvételeket.

Furcsa hasonlóságok

A hatóságok „furcsa hasonlóságokat” vizsgálnak a szerdai New Orleans-i halálos támadás és a Las Vegas-i incidens között, de nem erősítették meg azt, hogy közvetlen összefüggés lenne. Rendőrségi források igazolták, hogy a járművet a Turótól bérelték, ugyanattól a járműmegosztó szolgáltatástól, amelyet a New Orleans-i támadás elkövetője is igénybe vett a támadáshoz használt jármű bérlésekor.

Továbbá Livelsberger és a New Orleans-i támadás gyanúsítottja egyidőben ugyanazon a katonai bázison szolgált. Egy forrás elmondta, hogy mindketten az észak-karolinai Fort Liberty bázison töltötték szolgálati idejüket, ami a hadsereg különleges erők parancsnokságának ad otthont.