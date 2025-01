Húszezer dolláros gyémántot kapott az indiai miniszterelnöktől Jill Biden

Az amerikai külügyminisztérium 2025. január 2-án közzétett éves elszámolásából kiderült, hogy Joe Biden amerikai elnök és családja több tízezer dollár értékben kapott ajándékokat külföldi vezetőktől 2023-ban. A first lady, Jill Biden kapta a legdrágábbat: egy 20 ezer dolláros gyémántot India miniszterelnökétől.

Könnyen lehet, hogy az indiai miniszterelnöktől, Narendra Moditól kapott 7,5 karátos gyémánt a legdrágább ajándék, amelyet az amerikai elnöki család valamely tagjának ajándékoztak 2023-ban. Igaz, Joe Biden még egy 14 063 dollár értékű brosst is kapott az Egyesült Államok ukrán nagykövetétől, valamint egy 4510 dollár értékű karkötőt, brosst és fényképalbumot Egyiptom elnökétől és first ladyjétől − írja a The Guardian.

Maga az amerikai elnök is számos értékes ajándékot kapott, köztük egy 7100 dollár értékű emlékalbumot Dél-Korea nemrégiben megbuktatott elnökétől, Jun Szogjoltól, egy mongol harcosokat ábrázoló, 3495 dolláros szobrot a mongol miniszterelnöktől, egy 3300 dolláros ezüsttálat a brunei szultántól, egy 3160 dolláros ezüsttálcát Izrael elnökétől és egy 2400 dolláros kollázst Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

El kell számolni

A szövetségi törvény előírja, hogy a végrehajtó hatalom tisztviselői kötelesek bejelenteni a külföldi vezetőktől és partnerektől kapott, 480 dollárnál értékesebbre becsült ajándékokat. A drágább ajándékok általában a Nemzeti Levéltárba vagy hivatalos kiállításra kerülnek.

A 20 000 dolláros gyémántot a külügyminisztérium dokumentuma szerint hivatalos használatra tartották a Fehér Ház keleti szárnyában, míg az elnöknek és a first ladynek szánt többi ajándékot az archívumba küldték. A címzetteknek egyébként

lehetőségük van piaci értéken megvásárolni az ajándékokat az amerikai kormánytól,

bár ez ritkán fordul elő, különösen a nagy értékű tárgyak esetében.

A külügyminisztérium protokollhivatala szerint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) több alkalmazottja is pazar ajándékokat kapott: órákat, parfümöket és ékszereket, ám ezek szinte mindegyike megsemmisült. A megsemmisített ajándékok összértéke meghaladta a 132 ezer dollárt.

A CIA igazgatója, William Burns egy 18 ezer dolláros asztrográfot kapott egy titkos (külföldi) személytől, valamint megsemmisített egy 11 ezer dolláros Omega órát is, amelyet szintén ő kapott.