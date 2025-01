Joe Biden fél lábbal már kint van a Fehér Házból, de a japánoknak még keresztbe tett

Az Egyesült Államok elnöke 14 milliárd dolláros (5600 milliárd forintos) üzletet hiúsított meg. A U.S. Steel nevű céget akarta felvásárolni a japán Nippon Steel, amit Joe Biden nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva megakadályozott. Az elnök úgy véli, a U.S. Steel egy nagy multú, amerikai cég, amit amerikaiak alapítottak és vezetnek, utóbbinak pedig így is kell maradnia.

Ahogy arról az AA News is beszámolt, egy 14 milliárd dolláros üzletet hiúsított meg Joe Biden amerikai elnök azzal, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva blokkolta a U.S. Steel vállalat japánok általi felvásárlását. A céget a szigetországi Nippon Steel vette volna meg 14 milliárd dollárért (5600 milliárd forintért), de az államfő, aki január 20-án átadja feladatait Donald Trumpnak, ezt nem hagyta.

A U.S. Steel büszke amerikai cég marad – olyan, ami amerikaiak kezében van, amerikaiak működtetik Amerika szakszervezetének acélmunkásaival – a világ legjobbja

– idézi a portál az elnököt.

Hazai gyártást akar

Az amerikai elnök régóta ellenezte az üzletet, mondván, ezzel Amerika egyik legnagyobb acélgyártó cégét helyeznék külföldi irányítás alá, hatalmas kockázatot vállalva az ellátási hálózatban.

„Elnökként az a feladatom, hogy most és a jövőre nézve is biztosítsam, Amerikának meglegyen az az erős, hazai kézben lévő, és itthonról irányított acélgyártása, amely képes ellátni az erőforrási szükségleteinket belföldön és külföldön egyaránt; ennek a feladatnak a beteljesítése az is, hogy megakadályozzam egy létfontosságú amerikai cég külföldi tulajdonba kerülését” – fogalmazott Biden.

Az Egyesült Államok Külföldi Befektetésekért Felelős Bizottságának feladata volt a nemzetbiztonsági kockázatok felmérése, amit december közepéig kellett elvégeznie.

A hivatal nem tudott döntést hozni a határidőig, így ez a feladat az elnökre hárult.

Bár Joe Bidennek mindössze két és fél hete van hátra hivatali idejéből, feltehetően utódja, Donald Trump is hasonló döntést hozott volna, mivel az AA News információi szerint ő is ellenezte az üzletet. A U.S. Steel és az Amerikai Egyesült Államok acélmunkásainak szakszervezete sem adott ki nyilatkozatot eddig a döntés kapcsán.