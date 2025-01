Fokozódik a káosz Dél-Koreában: Felfüggesztették az elnök elleni elfogatóparancsot

A dél-koreai nyomozók pénteken felfüggesztették az erőfeszítéseket, hogy érvényt szerezzenek a harcban álló elnök, Jun Szogjol ellen kiadott elfogatóparancsnak, miután a hatóságok órákkal később megpróbálták őrizetbe venni a vezetőt a rövid ideig tartó hadiállapot kihirdetését követően – számolt be a CNN.

Mintegy 80 rendőr és nyomozó hatolt be pénteken kora reggel az elnöki rezidencia területére Szöulban, de az elnök biztonsági csapata megakadályozta őket abban, hogy végrehajtsák a parancsot – közölte a dél-koreai korrupcióellenes nyomozóhivatal (CIO) a portállal –, elmélyítve ezzel a dacos és harcban álló Junnal való leszámolásukat.

A CIO péntek délután a helyszínen tartózkodók biztonságára hivatkozva leállította a letartóztatási parancs végrehajtását

– áll a közleményben. A január 6-ig érvényes elfogatóparancs továbbra is érvényben marad, és meghosszabbítható.

Az elnök lakóhelye közelében lévő utcákon erős rendőri jelenlét volt tapasztalható, mivel több százan gyűltek össze, hogy támogassák a vezetőt, aki egy hónappal ezelőtt gyorsan visszavont nyilatkozatával politikai káoszba taszította az országot. Az elnököt több ügy miatt is körözik, többek között lázadás vezetésével vádolják, ami életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy akár halálbüntetéssel is torolható bűncselekmény.

Egy bíróság a hét elején jóváhagyta a Jun ellen kiadott elfogatóparancsot – ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést hoztak egy hivatalban lévő elnök ellen. Válaszul az elnöki biztonsági csapat közölte, hogy a biztonsági intézkedéseket „a megfelelő eljáráshoz alkalmazkodva fogják meghozni.” Jun, aki maga is volt ügyész, a CIO szerint az elmúlt hetekben a nyomozók három olyan idézésre sem válaszolt, amelyben együttműködését kérték.

Minden és mindenki törvénytelen

Miután felfüggesztették a az elnök őrizetbe vételére irányuló erőfeszítéseket, a CIO „mély sajnálatát” fejezte ki „a gyanúsított hozzáállása miatt, hogy nem követi a törvényes eljárást”, és közölte, hogy dönteni fognak a következő lépésekről. A vezetőt a múlt hónapban megfosztották elnöki jogköreitől, amikor a parlament megszavazta a vádemelést. Saját pártjának tagjai fordultak ellene, miután nem volt hajlandó lemondani a rövid életű rendelete miatt, ami széles körű nyilvános visszatetszést váltott ki.

Megrögzött támogatók tömegei gyűltek össze az elnöki rezidencia közelében a fagyos hőmérséklet ellenére, és néhányan ott táboroztak egész éjjel. A vezető – akit széles körben konzervatív tűzharcosnak és az Egyesült Államok szilárd szövetségesének tartanak, aki keményen fellép Kínával és Észak-Koreával szemben – támogatói közül sokan „stop the steal” (ne lopjatok tovább – a szerk.) feliratú táblákat tartottak a kezükben, míg mások amerikai zászlókat lengettek.

Más támogatók olyan plakátokat tartottak a kezükben, amelyeken az elnök letartóztatását hazaárulásnak minősítették, míg egyesek azt kiabálták, hogy át kell nyomulniuk a rendőrség által felállított barikádon, és azt skandálták, hogy „tartóztassák le a CIO-t”.

Egy órával azután, hogy a nyomozók megindultak a végzés végrehajtása érdekében, a fő ellenzéki párt közleményt adott ki, amelyben együttműködésre szólította fel az elnöki biztonsági csapatot, és „határozottan elutasított” minden törvénytelen parancsot. A Demokrata Párt felszólította Junt, hogy „sétáljon ki rezidenciájából, ahol gyáván bujkál, és engedelmeskedjen a letartóztatási parancs végrehajtásának”.

A Koreai Köztársaság minden tagjának be kell tartania a törvényt és a rendet

– áll a közleményben.

Külön nyilatkozatban Jun ügyvédje megismételte, hogy a letartóztatási parancs „törvénytelen, érvénytelen parancs”, és fogadkozott, hogy jogi lépéseket tesz annak végrehajtása ellen. Jun védőcsapata kedden tiltó végzést nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az elfogatóparancs felfüggesztése érdekében, valamint külön kifogást nyújtott be egy alsóbb szintű bírósághoz is az elfogatóparancs miatt.

Ha őrizetbe veszik, Jun legfeljebb 48 órán át tartható fogva kihallgatás céljából a bíróság által a hatalommal való visszaélés és lázadás vezetésének vádjával kapcsolatban kiadott, meglévő elfogatóparancs alapján. A CIO-nak ezen időszakon belül másodlagos parancsot kellene kérnie, hogy továbbra is őrizetben tarthassa.