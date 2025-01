Az FBI öngyilkosságként kezeli a Las Vegas-i Trump-szállodánál történt robbantást

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) öngyilkosságként kezeli a Las Vegas-i Trump-szállodánál január 1-én történt robbanás ügyét, amelyben az amerikai különleges erők egyik tagja felrobbantotta magát egy Tesla elektromos autóban.

Spencer Evans, az FBI egyik nyomozója elmondta, Matthew Livelsberger a többi között súlyos PTSD-vel küzdött. Hozzátette, az Afganisztánt is megjárt veterán fejbe lőtte magát a robbanás előtt, amelyben szinte a felismerhetetlenségig összeégett.

A robbanás helyszínével kapcsolatban kiemelte, hogy Livelsberger nem táplált ellenséges érzelmeket Donald Trump megválasztott elnökkel szemben, ellenkezőleg, egyik búcsúlevelében azt írta, az amerikaiaknak „fel kell sorakozniuk” Trump és szövetségese, Elon Musk, az Egyesült Államokban élő dél-afrikai milliárdos mögött.

A nyomozó elmondta azt is, hogy nem találtak összefüggést a kevéssel korábban agyonlőtt New Orleans-i merénylő és Livelsberger között.

Korában Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség egyik munkatársa a sajtónak adott nyilatkozatában szintén öngyilkosságot említett. A detonációban Livelsberger meghalt, további hét ember könnyebben megsebesült.

Több búcsúlevelet is hagyott

Az üggyel kapcsolatos sajtótájékoztatón a szakértők Livelsberger két búcsúleveléből is nyilvánosságra hoztak részleteket, amelyekben a férfi azt írta, hogy az Egyesült Államok az összeomlás felé tart.

Az amerikaiak csak a látványosságokra és az erőszakra figyelnek fel; mi lehetne hát jobb módszer arra, hogy világossá tegyem az álláspontom egy olyan mutatványnál, amelyben tűzijáték és robbanás van?

– olvasható az egyik levélben, amelyben a férfi azt is leszögezte: cselekedetét nem terrortámadásnak, hanem „ébresztőnek” szánja.

Nem voltak büntetett előéletűek

Ahogy arról beszámoltunk, újév reggelén Las Vegasban robbanás történt a Trump-hotel előtt, amelynek következtében egy ember meghalt, többen megsebesültek. Az esetet terrortámadásként is vizsgálta a rendőrség, valamint az után is nyomoztak, hogy kapcsolódik-e a szilveszter hajnalán elkövetett New Orleans-i merénylethez, ugyanis mindkét ügyben ugyanaz a cég biztosította a járművet.

A Turo nevű cég később azt közölte, mindenben segítik a nyomozást, de nem hiszik, hogy a két támadás elkövetője biztonsági fenyegetést jelentett volna, és büntetett előéletűek sem voltak.