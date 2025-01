A brit királyi család is gyászol a New Orleans-i terrortámadás miatt

Vilmos és Harry herceg egykori dadájának mostohafia is a New Orleans-i áldozatok között van. A 31 éves Edward Pettifer akkor szerzett halálos sérülést, amikor Samszúd din Dzsabbar bérelt teherautójával az újévet ünneplő tömegbe hajtott. Vilmos és felesége, Katalin hercegné is részvétet nyilvánított a gyászoló családnak.