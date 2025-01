Szíria újraindítja a nemzetközi járatokat a damaszkuszi repülőtéren

Damaszkusz ismét fogad nemzetközi repülőjáratokat, miután Bassár el-Aszad elnök megbuktatását követően leállították a kereskedelmi járatokat − írta meg a The Guardian.

Bejelentjük, hogy [keddtől] megkezdjük a nemzetközi járatok fogadását a damaszkuszi nemzetközi repülőtérre

− jelentette a Sana szíriai állami hírügynökség.

„Biztosítjuk az arab és nemzetközi légitársaságokat, hogy partnereink segítségével megkezdtük az aleppói és damaszkuszi repülőterek helyreállításának szakaszát, hogy fogadni tudják a világ minden tájáról érkező járatokat” − közölte Assad esz-Szalibi, a Polgári Légi-közlekedési Főhatóság vezetője.

Nemzetközi segélyszállítmányok és külföldi diplomáciai küldöttségek már eddig is leszállhattak Szíriában, valamint a belföldi járatokat is újraindították. Csütörtökön a Qatar Airways bejelentette, hogy mintegy 13 év után ismét indít repülőgépeket Damaszkuszba, keddtől heti három járat is érkezik a szír fővárosba. Emellett Doha felajánlotta segítségét az új szír hatóságoknak a damaszkuszi repülőtér működtetéséhez.

Több ország is segélyszállítmány küldött Szíriába

A belföldi járatok december 18-án indultak újra azt követően, hogy a lázadók tíz nappal korábban megbuktatták az Aszad-rezsimet, valamint szombaton egy egyiptomi segélyszállítmány érkezett Kairóból. Mintegy 15 tonna segélyt hozott az a repülőgép, amely „Egyiptom elkötelezettségének része, hogy támogassa a testvéri szíriai népet” − áll az egyiptomi külügyminisztérium közleményében.

Az Egyiptomi Vörös Félhold által biztosított szállítmányt átadták a szíreknek, amely sátrakat, takarókat, élelmiszert és orvosi felszereléseket tartalmazott − közölte az Al-Qahera News. Szerdán pedig Szaúd-Arábia humanitárius légi hidat indított Szíriába, ahonnan élelmiszert, menedéket és orvosi ellátmányt szállított – jelentette a hivatalos szaúdi sajtóügynökség.