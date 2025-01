Erre nem számított a volt Hells Angels-tag, kis híján a péniszébe fúródott egy lövedék

A kamerába mosolyogva pózol a Bild címlapján Saman B., hírhedt ex-Hells Angels-tag, akinek minden oka meglenne akár a sírásra is, hiszen két golyó is a testébe fúródott egy múlt heti támadás következtében, ezek közül az egyik ráadásul a péniszét súrolta.

A golyózápor még múlt héten csütörtökön kora délután érte Samant a spanyolországi Marbella „Real Club Padel” klubja előtt. A hírhedt ex-Hells Angels, testépítő általában Marbella, Dubaj és Köln között ingázik, így volt ez akkor is, amikor az említett városban a luxusfitneszközpont előtt rálőtt egy már a környéken ólálkodó maszkos, fegyveres elkövető. Ezt követően igazi, akciófilmbe illő jelenet bontakozott ki, a férfi véresen vonszolta vissza magát az épületbe, a fegyveres pedig követte őt, és tovább tüzelt. Saman B. életét az mentette meg, hogy elakadt a maszkos alak fegyvere.

A klub bejáratánál összeesett Saman B.-ről az edzőtermi látogatók gondoskodtak a mentők kiérkezéséig, majd a Costa del Sol kórházba szállították. A hatóságok kiérkezésekor a támadónak már hűlt helye volt, mert a lövöldözés után motorra pattant és elhajtott a helyszínről.

Odalent minden működik

A lapnak egy, a nehézfiúhoz közel álló személy részletezte, hogy az egyik golyó áthatolt Saman B. fenekén, így súrolta a péniszét. A második a végbélnyílását találta el, a harmadik a bal lábát keresztezte. Elmondta azt is, hogy szerencsére a golyók kis kaliberűek, 7,65 milliméteresek voltak. A legfrissebb információk szerint a nemi szerv környékére fúródott lövedékeket valószínűleg nem távolítják el, csak miután a sebek begyógyultak. „Saman számára az a legfontosabb, hogy odalent minden működik. Az orvosok szerint nem fog maradandó károsodást szenvedni” – árulta el a lapnak az ismeretlen.

És bár Saman B. sok vért vesztett a lövöldözésben, a támadás napján saját felelősségére kiengedték a kórházból.

A nyomozók egyelőre nem árulnak el részleteket a bűncselekményről, de annyit lehet tudni, hogy Spanyolországban hajtóvadászat folyik két gyanúsított, a lövöldöző és egy lehetséges bűntárs, egy megfigyelő után.

A Hells Angels és az európai balhék

Nem ez az első eset, hogy látszólag minden különösebb ok nélkül lövöldözésbe kezdenek a Hells Angels európai nehézfiúi, legutóbb tavaly februárban számoltunk be egy rejtélyes esetről, amikor a kölni Halle Tor 2 táncklubban fordult fel minden fenekestül.

A Hells Angels (magyarul A Pokol Angyalai) a világ leghíresebb és legrégebb óta működő motorosklubja. 1948. március 17-én, Sonny Barger alapította, ekkoriban főleg arról voltak ismertek, hogy Harley-Davidson motorokat vezettek. Ahogy teltek-múltak az évek, a világ számos pontján megjelent a nevük, terjeszkedtek. Filmekben, könyvekben is szerepeltek, a popkultúra részeivé váltak. Az Amerikai Egyesült Államokban bűnszervezetként tartják nyilván őket, ám a klub soraiba tartozni egy különleges életérzésnek számít. Botrányok hosszú sora kötődik a szubkultúrájukhoz, a leghíresebb zűrzavart az 1969-es altamonti fesztiválon, a The Rolling Stones koncertjén okozták, ahol a Hells Angels tagjai szolgáltak biztonságiakként, és ahol az egyik tag hátba szúrta Meredith Huntert a közönségből, mert az késsel rátámadt Mick Jaggerre – a védelmező tagot a bíróság később felmentette a vádak alól. Az esetről egy közelmúltig ismeretlen felvétel is előkerült 2022-ben. A 26 perces felvételt, amely 8 milliméteres filmre készült, és zavaró módon néma, a Kongresszusi Könyvtár mutatta be honlapján és itt írtunk róla bővebben.

A klub a mai napig létezik. Arról, hogy egy korábbi ügynök, Jay Dobyns hogyan épült be a neves Hells Angels motorosklubba, és hogyan emeltek így vádat több tucat taggal szemben, itt számoltunk be részletesen.