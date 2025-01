Reuters: bármelyik pillanatban lemondhat a kanadai miniszterelnök

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök akár már szerdán bejelentheti a lemondását kilenc, hivatalban töltött év után a Reuters információi szerint, ez pedig végérvényesen lejtmenetbe taszíthatja az egyébként is elkeserítő adatokat produkáló kormányzó Liberális Pártot.

A Globe and Mail kanadai lap már a Reuters értesülései előtt arról számolt be, hogy Trudeau várhatóan hétfőn bejelenti: kilencévnyi hivatalban töltött idő után lemond a kormányzó kanadai Liberális Párt vezetői tisztségéről. Trudeau távozásával a párt állandó vezető nélkül maradna egy olyan időszakban, amikor a felmérések szerint a liberálisok csúnyán kikapnának az ellenzéki konzervatívoktól az október végéig tartandó választáson.

A The Globe and Mailnek nyilatkozó források egészen pontos adatokat nem közöltek arról, hogy Trudeau mikorra jelenti be a távozását, de úgy saccoltak, hogy az a liberális törvényhozók szerdai rendkívüli ülése előtt történik majd meg. A liberális parlamenti képviselők állítólag a nem túl fényes közvélemény-kutatások hatására szólították fel Trudeau-t a távozásra.

A miniszterelnöki hivatal nem reagált a Reuters lemondással kapcsolatos megkeresésére, de a kormányfő hétfői, nyilvánosan elérhető programja szerint részt vesz a kabinetbizottság Kanada és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat tárgyaló ülésén.

Elhibázott bevándorláspolitika és egekbe szökött árak

A The Globe and Mail beszámolója azt sem tisztázza, hogy Trudeau azonnal távozik-e, vagy addig marad miniszterelnök, amíg új liberális vezetőt nem választanak. A kanadai miniszterelnök 2013-ban vette át a liberálisok vezetését, amikor a párt nagy bajban volt, és történetében először szorult harmadik helyre az alsóházban. Ha Trudeau valóban lemond, az valószínűleg újabb löketet adna a választások gyors kiírására, hogy olyan stabil kormányt állítsanak fel, amely képes lesz megbirkózni a megválasztott elnök, Donald Trump kormányával a következő négy évben.

A felröppent belső körökből származó információk szerint a miniszterelnök megbeszélést folytatott Dominic LeBlanc pénzügyminiszterrel arról, hogy hajlandó lenne-e beugrani ideiglenes vezetőként és miniszterelnökként. Az 53 éves Trudeau lemondását decemberben kezdték el követelni párttársai, miután az megpróbálta lefokozni Chrystia Freeland pénzügyminisztert, egyik legközelebbi kabinetbeli szövetségesét, mert az ellenezte a nagyobb kiadásokra vonatkozó javaslatait. Freeland azonban ehelyett felmondott, és levelet írt, amelyben Trudeau-t „az ország érdekeinek szem előtt tartása helyett politikai trükközéssel” vádolta meg.

Justine Trudeau 2015-ben többek között a nők jogait és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet ígérő progresszív menetrendet ígérve juttatta hatalomra a liberálisokat. A kormányzás mindennapjai azonban fokozatosan egyre inkább megviselték, és sok nyugati vezetőhöz hasonlóan az ő hivatali idejét is felemésztette a világjárvány hatásainak kezelése. Bár Ottawa sokat költött a fogyasztók és a vállalkozások védelmére, azonban rekord költségvetési hiányt halmozott fel, és intézkedése így már nem nyújtott védelmet a közvélemény haragjától az egekbe szökött árak miatt. Ráadásul az elhibázott bevándorláspolitika több százezer bevándorlót vitt Kanadába, ami megterhelte az amúgy is túlfűtött lakáspiacot.