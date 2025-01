Meghalt The Vivienne, a világhírű drag queen

A hétvégén elhunyt a világhírű drag queen, The Vivienne – írja a BBC. James Lee Williams, vagyis The Vivienne zenés színházi és tévés produkciókban szerepelt, 2019-ben pedig megnyerte a RuPaul's Drag Race UK első szériáját.

A hírt sajtósa, Simon Jones közölte, aki közölte, hogy az előadóművész „hihetetlenül szeretett, melegszívű és csodálatos ember” volt.

Tehetsége, humora és a drag művészete iránti elkötelezettsége inspiráló volt

– írta a RuPaul's Drag Race az X-en közzétett bejegyzésében.

A Drag Race megnyerése mellett The Vivienne harmadik lett a Dancing On Ice 2023-as szériájában, és fellépett az Óz, a csodák csodája musicalben is. A Vivienne 2022-ben az Egyesült Államokban a RuPaul-franchise egyik győztes évadában is versenyzett, 2020-ban pedig a BBC Three The Vivienne Takes On Hollywood című műsorának főszereplője volt.

Fiona Campbell, a BBC ifjúsági műsorvezetője „mélységesen szomorúnak” nevezte a hírt, hozzátéve: „Nagyon büszkék vagyunk a Vivienne eredményeire, többek között arra, hogy megnyerte a RuPaul’s Drag Race UK első szériáját.”