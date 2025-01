Orbán Viktor osztrák szövetségese megerősítette, kivel tervez koalícióra lépni

Herbert Kickl kedden nagy médiaérdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót azután, hogy Alexander Van der Bellen osztrák elnök megbízta a kormányalakítással. A politikus az FPÖ bécsi központjában beszélt az ország vezetéséről. A sajtótájékoztató alatt a tiltakozásra felkészülve az osztrák rendőrség elhelyezkedett a párt székháza előtt − írta meg a Kurier című osztrák lap.

Az Osztrák Szabadságpárt elnöke kiemelte, hogy az egyes pártok között óriási a bizalomhiány, emiatt hatalmas hátránnyal néznek szembe. Azonban Ausztria becsületes kormányzására készül, és „aki erre nem hajlandó, az nem lehet partner”. Ezzel egyértelmű üzenetet küldött az Osztrák Néppártnak és új vezetőjének, Christian Stockernek.

Herbert Kickl arról is hosszasan beszélt, hogy többen figyelmeztették, megbízhat-e egyáltalán az ÖVP-ben. Jogosnak nevezte a szkepticizmust, ezért nagyon komolyan veszi a figyelmeztetést. Azonban megemlítette, hogy már korábban is kezet nyújtott Karl Nehammernek, de ő nem fogadta el. Viszont az új pártelnöknek, Stockernek is felajánlotta a koalíciót, mert úgy gondolja, hogy „a személyes érzékenységet félre kell tenni, ez szakmai dolog”.

Az FPÖ elnöke elvárja a Néppárttól, hogy „az őszinteséget és a bizalmat viszonozni kell”, viszont „azt is tudatosítani kell, hogy ki nyerte a választásokat, és ki a felelős a múlt hibáiért”, és ez adja meg az alaphangot a következő koalíciós tárgyalásokon. Ezzel pedig egyértelműen figyelmeztette Stockert, hogy „nincs játék, nincs trükk, nincs szabotázs és nincs obstrukció”. Őszinte politika mellett újjáépítést tervez Ausztriában.

Herbert Kickl szerint az ÖVP-n belül különböző érdekek érvényesülnek, ezért azt kéri tőlük, hogy legyenek egységesek. Ha ez nem garantált, akkor új választások, és erre is felkészültek. A közvélemény-kutatások úgy vélik, hogy egy esetleges előrehozott választáson az Osztrák Szabadságpárt 35 százalék körüli eredményre számíthatna. A voksolást viszont szeretné elkerülni, mert azzal értékes időt veszítenének.

A kedd esti elnökségi ülést követően az FPÖ elnöke a Néppárt vezetőjével tervez tárgyalni, ahol a koalíció lehetőségéről egyeztetnek, majd szűk körben folytatják, amennyiben sikerül egyezségre jutniuk. Kickl konkrétumokat nem említett, de belátható időn belül ki akarják hozni Ausztriát a mélyrepülésből, és újra sikeres pályára állítani.

August Wöginger, az ÖVP pártelnöke az Ö1-nek reagált Herbert Kickl beszédére, és úgy fogalmazott, hogy a két pártnak újra bizalmat kell építenie egymással. Az Osztrák Néppárt „tudatában van az ország iránti felelősségének, és ez alól soha nem is vonta ki magát”. Azonban azt is közölte, hogy „nem most van itt az ideje a nyomásgyakorlásnak”.