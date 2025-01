Változások jönnek a McDonald’snál, mégsem annyira fontos a sokszínűség

A közelmúltban több másik nemzetközi nagyvállalat is hasonló lépést tett – tavaly ősszel például a Toyota döntött úgy a közösségi médiában rájuk gyakorolt nyomás miatt, hogy a konzervatívoknak tetsző irányba mozdítják el a vállalati politikájukat, és visszavesznek a sokszínűséget, egyenlőséget és befogadást („Diversity, equity, and inclusion” – röviden, DEI) elősegítő kezdeményezések támogatásából.

A McDonald’s most az Egyesült Államokban „változó jogi környezetre” hivatkozva jelentett be hasonló jellegű döntést a vállalatvezetésre vonatkozóan. A Reuters szerint az indoklást tartalmazó nyílt levélben azt is hangsúlyozták, hogy ennek ellenére általánosságban továbbra is elkötelezettek a „befogadás” mellett, és folytatják a „befogadási gyakorlatok beágyazását” a vállalat működésébe.

Az eddig elért eredmények közt nevezték meg azt, hogy a McDonald’s amerikai vezetőinek 30 százaléka „alulreprezentált csoportokból”, vagyis a vállalat vezetésébe ritkábban bekerülő társadalmi csoportokból származik. A McDonald’s korábbi vállalása – amelyről most a jelek szerint lemondanak – ugyanakkor az volt, hogy 2025 végére elérik a 35 százalékot, jegyezte meg a Reuters.

Hozzátették: a McDonald’s emellett megszünteti azt a követelményét is, amelynek értelmében a beszállítóiknak valamilyen DEI-kötelezettséget vállalniuk kell. Továbbá a levélben közölték, hogy

a sokszínűségért felelős csapatuk mostantól „Globális Befogadási Csapat” néven fog futni.

A McDonald’s közölte továbbá, hogy szüneteltetik a „külső felmérésekben” való részvételt – ezzel valószínűleg a Human Rights Campaign nevű LMBTQ-érdekvédelmi csoport által összeállított, a munkahelyi befogadást mérni kívánó felmérésekre utaltak a Reuters szerint.

Egyre többen táncolnak vissza

Mint a hírügynökség megjegyezte, a McDonald’s azt követően jelentette be a lépést, hogy Robby Starbuck konzervatív aktivista felkereste a vállalatot, és megkérdezte tőlük, hogy fontolgatnak-e bármilyen változtatást „a vállalati semlegesség elfogadása érdekében”, és közben azzal fenyegette meg őket, hogy ha nem lépnek, akkor beszámol a nyilvánosságnak arról, hogy miről szólnak a vállalat DEI-kezdeményezési (Starbuck volt az a személy, akinek a fellépése után a Toyota is változtatott a politikáján, de ugyanezt sikerült elérnie a Walmart üzletlánc, a John Deere munkagépgyártó vállalat, valamint a Tractor Supply Company esetében is a kritikájával).

Mint a Reuters emlékeztetett, az amerikai vállalatok a George Floyd és más afroamerikaiak elleni gyilkosságot követő, széles körű tiltakozások után helyeztek a korábbinál nagyobb hangsúlyt a DEI-kezdeményezésekre. E vállalatok közül azonban jó néhány konzervatív jogi szervezetek és közéleti szereplők nyomására a közelmúltban visszakozott.

Az utóbbi csoportok az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 2023. júniusi döntése után fokozták aktivitásukat, mivel ez megsemmisítette a hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott, egyenlősítő célzatú pozitív diszkriminációt az amerikai egyetemi felvételi eljárásban.