Horvátország eddigi legdrágább autópályája épül Dubrovnik felé

Az autópálya építése két szakaszban valósul meg. Először az Osojnik és Dubrovnik közötti szakasz épül meg, majd a Metkovic és a Peljesac híd közötti szakasz következik. A legoptimistább becslések szerint az első szakasz építése idén kezdődik, és a projekt 2029-re fejeződik be. Ez összesen 47 kilométernyi autópályát és csaknem 15 kilométernyi összekötő utat jelent – számolt be a CroatiaWeek.

A beruházás rekordösszegű 1,2 milliárd euróba (498 milliárd forint) kerül. A magas költségeket a kihívást jelentő terepviszonyoknak tulajdonítják, mivel az autópálya egyik oldalán a tenger, a másikon pedig a bosznia-hercegovinai határ található, így viaduktokra és alagutakra is szükség lesz.

Az autópálya megépítése a közlekedésbiztonság miatt fontos. A jelenlegi állami út, a D8-as nagyon veszélyes, gyakoriak a balesetek. Még ha nem is lenne más ok ennek az autópályának az építésére, a biztonság önmagában indokolja azt. Természetesen azért is kulcsfontosságú, hogy Dubrovnikot összekösse Horvátország többi autópálya-hálózatával