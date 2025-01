Változnak a beutazási szabályok, az Európán kívüli utasok már csak engedéllyel léphetnek be Nagy-Britanniába

Szerdától már csak elektronikus belépési engedéllyel utazhatnak be Nagy-Britanniába azok az Európán kívüli országokból érkező utasok, akiknek nem kell külön vízum a brit határ átlépéséhez. Tavasztól az Európából – köztük az EU-országokból – érkező nem vízumkötelezett látogatók is csak ilyen engedély birtokában léphetnek be Nagy-Britanniába.