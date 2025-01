Ez a hölgy most a világ legidősebb embere

Mint megírtuk, Itoka Tomikó ugyancsak 116 éves volt, amikor a halál érte az előző hét végén. Az asszony 1908 májusában született Oszakában, az NHK japán közszolgálati televízió szombaton adott hírt a haláláról – bár valójában még az előző év végén, december 29-én távozott az élők sorából Hjógo prefektúra egyik idősotthonában.

A korábbi híradásokban már szerepelt az is, hogy ezzel a 116 éves brazil apáca, Inah Canabarro Lucas lett a világ legidősebb embere, aki 16 nappal Itoka Tomikó után született. Az Associated Press (AP) most összefoglalta, hogy mit lehet tudni az asszonyról.

A kerekesszékes asszony pontos életkorát korábbi feljegyzések is hitelesítik, és a LongeviQuest nevű nemzetközi szervezet (amely világszerte nyomon követi a 100 éves kort betöltő embereket) is elismerte, hogy ő most a legidősebb élő ember a Földön. Az AP szerint a szervezet 2024 februárban egy videót is közölt róla, amelyen az asszony mosolygott, viccelődött, bemutatta a vadvirágokról készített miniatűr festményeit, és elmondta az Üdvözlégy, Mária imát.

„Fiatal vagyok, csinos és barátságos – mind nagyon jó, pozitív tulajdonságok, amelyekkel ti is rendelkeztek” – így viccelődött látogatóival az idős apáca a dél-brazíliai Porto Alegre városában lévő nyugdíjas otthonában.

Unokaöccse, a 84 éves Cleber Canabarro az amerikai hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Inah Canabarro olyan sovány volt kiskorában, hogy sokan nem hitték, hogy egyáltalán túléli a gyermekkort. A LongeviQuest munkatársai szerint Canabarro 1908. június 8-án született egy dél-brazíliai nagycsaládban Rio Grande do Sul államban, Sao Francisco de Assis településén – bár unokaöccse azt állítja, hogy a születését valójában késéssel jegyezték be, és igazából május 27-én született.

Dédnagyapja egy híres brazil tábornok volt, aki a 19. században, Brazíliának a Portugáliától való függetlenné válását követő zavaros időszakban szolgált. Még tinédzserként vállalt munkát az egyháznál, és két évet eltöltött az uruguayi Montevideóban is, majd Rio de Janeiróba költözött, és végül szülőföldjén, Rio Grande do Sul államban telepedett le. Egész életében tanított, egykori tanítványai között volt Joao Figueiredo tábornok, az 1964 és 1985 között Brazíliát irányító utolsó katonai diktátor.

Az Uruguay és Brazília határán fekvő testvérvárosok iskoláiban két iskolai zenekar megteremtésében is szerepe volt.

110. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL FERENC PÁPA TISZTELGETT ELŐTTE.

Korával ő a valaha élt második legidősebb apáca, Lucile Randon után – aki 2023-ban, 118 éves korában bekövetkezett haláláig a világ legidősebb embere volt.

Arról, hogy mi a hosszú élet titka, a fociszerető brazil apáca azt mondta, hogy szerinte a katolikus hite.

Unokaöccse minden szombaton meglátogatja, és a látogatások között hangüzeneteket küld neki, hogy fenntartsa az életkedvét a kórházi kezelések közt. „A többi apáca azt mondja, hogy magához tér, amikor meghallja a hangomat, izgatott lesz” – mondta Cleber Canabarro.

A helyi futballklub, az SC Internacional – amelyet egyébként már Inah Canabarro születése után alapítottak – minden évben megünnepli legidősebb szurkolójának születésnapját. A szobáját a csapat piros-fehér színeiben pompázó ajándékok díszítik.„Fehér vagy fekete, gazdag vagy szegény, bárki is vagy, az Inter a nép csapata” – mondta az idős apáca egy, a közösségi médiában közzétett videóban, amelyben a 116. születésnapját ünnepelte a klub elnökével.

Canabarro most a huszadik legidősebb emberré vált a Földön, amióta a LongeviQuest számon tartja ezt. A legidősebb kort közülük a francia Jeanne Calment érte meg, aki 1997-ben, 122 éves korában távozott az élők közül.