A dél-koreai elnök elfogadja az alkotmánybíróság ítéletét, akárhogyan döntenek is

Tovább húzódik a Jun Szogjol dél-koreai elnök elleni eljárás, amellyel kapcsolatban a legfrissebb helyzetről számolt be az elnök ügyvédi csapata. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az államfő hajlandó bármilyen alkotmánybírósági döntést elfogadni, még lehetséges eltávolítását is. Ugyanakkor továbbra is politikai indíttatásúnak tartja a letartóztatási kísérleteket. Eközben az elnök támogatói és kritikusai egyaránt tüntetéseket tartanak hivatala előtt.