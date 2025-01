Saját húga vádolta meg szexuális erőszakkal az OpenAI vezetőjét

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman ellen indított polgári peres eljárást húga, Ann Altman, aki azzal vádolja bátyját, hogy 1997 és 2006 között szexuálisan bántalmazta – írja a BBC.

A január 6-án Missouri állam egyik kerületi bíróságán benyújtott keresetben Ann Altman azt állítja, a bántalmazás akkor kezdődött, amikor ő három, Sam Altman pedig 12 éves volt.

A keresetben Ann Altman azt is állítja, bátyja megerőszakolta őt.

Az állítólagos bántalmazásról a keresetben azt állítják, hogy annak utolsó esete akkor történt, amikor már Altman felnőtt volt, húga azonban még mindig fiatalkorú. A keresetben Ann Altman esküdtszéki tárgyalást, valamint 75 ezer dollár, jelenlegi árfolyamon valamennyivel több mint 30,1 millió forint kárpótlást kért.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman X-en tette közzé édesanyjával, valamint két bátyjával közösen írt közleményét. Ebben Altman visszautasította a szexuális bántalmazás vádját, szerinte azok teljességgel valótlanok.

A családunk szereti Annie-t és nagyon aggódunk az ő jólétéért. Hihetetlenül nehéz gondoskodni egy olyan családtagról, aki mentális egészségügyi kihívásokkal néz szembe

– áll a közleményben, amiben azt állítják, hogy az évek alatt különböző módokon próbáltak húguknak segíteni, valamint havonta pénzügyi támogatást is nyújtanak neki, ami szerintük élete végéig fog tartani.

A közleményben azzal vádolják meg a most pert indító Ann Altmant, hogy mindezek ellenére egyre több pénzt kér, és korábban is valótlanságokkal vádolt meg más családtagokat nyilvánosan. Erre nem akartak reagálni, ugyanakkor mivel most pert indított Sam Altman ellen, ezért kénytelenek.

Ezek az állítások teljességgel valótlanok. Ez a helyzet óriási fájdalmat okoz az egész családnak. Különösen zsigerbe vágó, amikor visszautasítja a hagyományos kezelést és azon családtagjait támadja, akik őszintén próbálnak rajta segíteni

– írják a közleményben, amit azzal zárnak, hogy mindezek ellenére továbbra is támogatni fogják lánytestvérüket.

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI vezérigazgatójával szemben egyébként húga korábban is megfogalmazott hasonló vádakat közösségi oldalain.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívhatóa 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.