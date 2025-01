Hónapokra az űrben rekedtek, mégsem érzik magukat elveszettnek a NASA asztronautái

A NASA két űrhajósa, akik 2024 júniusa óta a Nemzetközi Űrállomáson ragadtak, azt mondta, hogy nem érzik magukat elveszettnek. Június elején a két amerikai űrhajós a Boeing egyik Starliner típusú űrhajójával indult útnak az űrállomásra. Az eredeti terv szerint az asztronauták alig több mint egy hetet töltöttek volna a Föld körül keringő kutatóállomáson. Most kiderült, még akár áprilisig is várniuk kell, amíg hazajuthatnak.

2024 júniusában indult a Nemzetközi Űrállomásra Butch Wilmore és Suni Williams, ahol a tervek szerint csak nyolc napot töltöttek volna, ám a Boeing Starliner űrhajójuk hajtóműveivel már az odaúton problémák adódtak, és szeptemberben – biztonsági okokból – a személyzet nélkül tért vissza a Földre.

Szerda este a NASA vezetőinek élő videós eseményen beszélve a pár jó hangulatúnak tűnt két másik űrhajós mellett. Egy Tom Hanks-filmre vonatkozó kérdésre válaszolva, amelyben a főszereplő egy lakatlan szigeten rekedt, Williams elmondta, hogy ő és Wilmore nem érzik magukat elhagyatva – írja a Sky News.

Az űrhajósok azt is elmondták, hogy a Kaliforniában terjedő erdőtüzeket még nem láthatták az űrállomás ablakából a pályájuk útja miatt, de amint áthaladnak az Egyesült Államok felett, képeket fognak készíteni az űrállomásról, ezzel is segítve a Földön lévőket.

Az óriási késést a Boeing által gyártott Starliner, pontosabban annak műszaki hibái okozták – emlékeztetett a BBC.

A NASA a Starliner kiesését a SpaceX által gyártott, teljesen új Dragon kapszulával tervezte pótolni, ám már 2024 decemberében bebizonyosodott, hogy ez sem készül el a tervezett határidőre, hanem legalább egy hónapot csúszik.

Suni Williams és Butch Wilmore a legjobb esetben is csak március végén, sokkal valószínűbb azonban, hogy 2025 áprilisában érkezhet vissza a Földre.

Mint azt az Indexen korábban megírtuk, a NASA következő négyfős legénységét az eredeti tervek szerint februárban kellett volna felbocsátani, majd ugyanez a kapszula szállította volna vissza a Földre Suni Williams és Butch Wilmore mellett harmadik amerikaiként Nick Hague-et, illetve az orosz Alekszandr Gorbunovot.

A SpaceX azonban késik a vadonatúj Dragon gyártásával. A NASA fontolóra vette egy másik SpaceX kapszula bevetését, majd mégis kitartott az eredeti elképzelés mellett.