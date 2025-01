Joe Biden elárulta, hogy mi lett volna, ha nem lép vissza Donald Trumppal szemben

Joe Biden egy napokban megjelent interjúban beszélt arról, hogy szerinte le tudta volna győzni Donald Trumpot, ha végigviszi a jelöltségét, ő ugyanis olyan felméréseket látott, amik ezt támasztják alá. A pár napig még hivatalban lévő amerikai elnök beszélt az életkoráról is, elárulta, hogy miért számít előnynek az, hogy öreg.

Joe Biden regnáló amerikai elnök egy szerdán megjelent interjúban azt állította, hogy képes lett volna legyőzni a novemberi elnökválasztáson a később győzedelmeskedő Donald Trumpot, abban azonban már nem biztos, hogy képes lett volna-e végigdolgozni egy újabb ciklust.

Nagyképűség ilyet állítani, de azt hiszem, hogy igen

– válaszolta az USA Today azon kérdésére a még hivatalban lévő elnök, hogy ha nem lép vissza az elnökjelöltségtől, vajon lett volna-e esélye a győzelemre. Állítását az általa áttekintett közvélemény-kutatásokra alapozza, azonban a nyilvánosságra kikerült felmérések inkább Donald Trump előnyét mutatták akkor, amikor júliusban bejelentette Joe Biden, hogy kiszáll a versenyből.

„Az az előnye annak, hogy öreg vagyok, hogy régóta ismerem a világ minden jelentős vezetőjét” – árulta el az interjúban, ugyanis a 82 éves Bidennel szembeni legfőbb kritika (nemcsak republikánusok részéről) korábban az életkora volt. Hozzátette, „mindegyikükre volt rálátása”, és ez segített neki eligazodni az Európát, Latin-Amerikát, a Közel-Keletet és a Távol-Keletet érintő kérdésekben.

„Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy az önök elnökeként szolgálhattam. És bár szándékomban állt újraválasztásért folyamodni, úgy vélem, pártom és az ország érdeke az, hogy visszalépjek, és hivatali időm hátralévő részében kizárólag elnöki kötelességeim teljesítésére összpontosítsak” – így jelentette be a közösségi felületén júliusban a demokrata politikus, hogy mégsem száll harcba a második elnöki ciklusáért. Akkori döntésében szerepet játszott, hogy saját pártjának vezető politikusai, képviselői is ellene fordultak, Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnök is visszalépésre szólította fel Bident. Az elnök körül azután kezdett el fogyni a levegő, miután a júniusi televíziós elnöki vitán kifejezetten siralmas teljesítményt nyújtott Donald Trumppal szemben.

Mint az ismert, az elnökválasztást végül magabiztosan nyerte Donald Trump a Biden helyére beugró Kamala Harris ellenében. A republikánus politikus 312, míg Joe Biden alelnöke 226 elektori szavazatot gyűjtött be.