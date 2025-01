Magyar szemtanú a kaliforniai tűzvészről: Apokaliptikus volt, ahogy sötétbe borul minden

Borzasztó és érdekes látni, hogy a világhírű helyek, amiket végigjártunk az elmúlt napokban, most lángolnak – számolt be helyi idő szerint csütörtök reggel fél nyolc körül az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó Bánlaki D. Stella Junior Prima-díjas újságíró, aki a családjával vette a talpa alá a mesés Kaliforniát, ám arra a pusztításra nem számítottak, amit az erdőtüzek jelentenek az országnak. Hiába hagyták hátra korábbi, West-Hollywood-i szállásukat és utaztak mintegy kilencven kilométerrel délebbre, már Newport Beach környékén is tíz kilométereként gócpontok alakultak ki. Hogy hova menjenek, ha újra fel kell kerekedniük a tűz miatt, egyelőre nem tudják.

A Kaliforniában tomboló erdőtüzek rohamosan pusztítanak el mindent, ami az útjukba kerül, Los Angeles-megyeszerte több tízezer embernek kellett már elhagynia az otthonát: eddig megközelítőleg 130 ezer embert evakuáltak a gyorsan terjedő lángok miatt és öt ember életét vesztette. A tűz oltását több tényező is nehezíti, köztük a rendkívüli módon felerősödött szél.

Helyi idő szerint kedden délben fent voltunk a Griffith Parkban az Obszervatóriumnál, ahonnan belátni a Los Angeles-medencét, benne Hollywoodot és rálátni a Csendes-óceánra. Már akkor látszódott egy tűzpont, láttuk, hogy füstöl, hogy ég valami

– mesélte az Indexnek Bánlaki D. Stella újságíró, aki férjével és kisbabájával érkezett az Egyesült Államokba egy kéthetes vakációra.

A Junior Prima-díjas újságíró hozzátette ugyanakkor, hogy a körülöttük lévő turisták – biztonságosnak ítélt távolságból és a tüzek gyakorisága miatt – legyintettek az eseményekre.

És egyszer csak sötétbe borult West-Hollywood

Bánlaki D. Stelláék szállása néhány nappal ezelőtt még a közvetlenül érintett és normál állapotban csillogó, kivilágított táblákkal teli West Hollywoodban volt, ahol kedd éjjel az egész kerület elsötétült egy áramkimaradás miatt. Az újságíró egészen apokaliptikusnak látta, ahogyan minden sötétbe borult.

Másnap kora reggel pedig, amikor felébredtünk, akkor már látszott, hogy iszonyatos füst van és fura fények. Ekkor már a hírek is beszámoltak arról, hogy több tűpont van és zajlanak az evakuálások

– idézte fel a szerda reggelüket.

Mint ismert, a tengerparti Santa Monica településrészen folyamatosak a kitelepítések: a legutóbbi információk szerint már több mint 30 ezer embert szólítottak fel távozásra. Azok a helyiek, akik maguktól is elhagyják az otthonukat, ezt egyelőre a főként elviselhetetlen füst miatt teszik. Bánlaki D. Stella tapasztalata szerint hamarabb indulnak útnak a külföldiek, a helyiek, akik – érthető okokból – nehezen hagyják el otthonaikat. Nem úgy az újságíró Santa Monica környékén élő ismerősei, akik szerdán elindultak Newport Beach irányába. Aznap Los Angelest már szemmel láthatóan is hatalmas füst terítette be, amely már a tűzponttól jóval távolabb is látványosan terjeszkedik. Bánlaki D. Stella és családja sem késlekedett tovább, útnak indultak, és West Hollywoodtól délre, mintegy kilencven kilométernyire foglaltak szállást, amely megérkezésükkor csaknem üres volt, mostanra azonban szinte megtelt.

Mire elindultunk volna megnézni Venice Beach-et, leégett

Az újságíró a majd 100 kilométeres távolság ellenére azt mondta, ha jelenleg eltekint az óceán irányába, látja a a hatalmas füstöt, úgy gondolja, ott lenni, már nem lehet biztonságos.

Pont tegnap akartunk Santa Monicába és Venice Beachre menni, mert azon a részen még nem jártunk, de gyakorlatilag mire elindultunk volna, leégett. Szó szerint. Ez borzasztó.

– mesélte.

Konkrét tájékoztatást, útbaigazítást a hatóságoktól egyelőre nem kaptak, az újságíró maga szeretett volna beszélni valakivel a nagykövetségen, ám ők feltehetően technikai okok miatt nem hallották a hangját.

A közlekedésben már tapasztalták a híradásokban is bemutatott káoszt, telve vannak az utak, folyamatosak a fennakadások, minden „highway” megtelt Los Angeles környékén. Az újságíró arról számolt be, hogy sokan hátrahagyják az autójukat, és gyakran előfordul, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak kell elmozdítania a járműveket, hogy tüzet tudjanak oltani. Egyébként folyamatosan figyelik a híreket.

Itt is vannak már tüzek, ahol mi vagyunk, gyakorlatilag mindenhol ebben a régióban, 200–300 kilométeres körzetben. Azt, hogy innen hová lehet elmenni, ha itt is elindul az evakuálás, azt nem tudjuk. Már itt, tíz kilométeres körzetben is vannak gócpontok

– festette le a jelenlegi helyzetet.

48 órája még ott voltunk, most minden a tűz martaléka

West-Hollywood-i szállásukra, ami sokkal optimálisabb lenne a holnapi indulásukhoz, már biztosan nem tudnak visszatérni. Az újságíró elmondása szerint, ott hétfőn még ragyogó időjárás uralkodott, mostanra viszont óriási szél kerekedett, minden lángol. Ehhez képest ahol most vannak, nyoma sincs pániknak, fejvesztve menekülésnek, az emberek végzik a munkájukat, szörföznek.

Borzasztó és egyszerre érdekes látni, hogy azok a helyek, amiket végigjártunk az elmúlt napokban: a Griffith Csillagvizsgáló környéke, a Sunset Boulevard, ahol laktunk, azok most a hírekben vannak és lángolnak, vagy a tűz martalékává váltak, 48 órával ezelőtt pedig még semmi sem volt

– számolt be Bánlaki D. Stella.

Mi pedig nem tehetünk mást, bízunk benne, hogy épségben és zökkenőmentesen hazaérnek családjával, és abban is, hogy megáll a szörnyű pusztítás. A kaliforniai tűzvésszel kapcsolatos eseményeket folyamatosan követjük, ebben a cikkünkben elolvashatják a legfontosabb csütörtöki információkat, ide kattintva pedig megnézhetik galériánkat az eseményekről.

(Borítókép: Tűz Los Angeles nyugati oldalán Kaliforniában, az Egyesült Államokban 2025. január 8-án. Fotó: Ringo Chiu / Reuters)