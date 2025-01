A burgenlandi bíróság szerint sincs rendben az ágfalvi határzár, az alkotmánybírósághoz kerül az ügy

Az NZP Nagy Legal nemzetközi ügyvédi iroda többek között közigazgatási pert is indított a burgenlandi Schattendorf (Somfalva) önkormányzata ellen, miután az lezárta az autóforgalmat a határon a magyar ingázók előtt. A Telex szerint az ügyben eljáró Burgenlandi Közigazgatási Bíróság a jogászok keresetlevelében megfogalmazott alkotmányossági kritikákkal egyetértett, ezért az osztrák alkotmánybírósághoz fordult azzal a kérelemmel, hogy rendeletet teljes egészében semmisítse meg.

Az ügyvédi iroda álláspontja szerint az osztrák falu és a magyar Ágfalva közötti kishatárátkelő lezárása sérti az uniós jogokat. Schattendorf még 2023-ban zárta le az autóforgalmat a határon, így az Ausztriába ingázó magyar dolgozók 30 kilométeres kerülőre kényszerültek, hogy eljussanak a munkahelyükre.

A lap szerint a bíróság több problémát is felsorolt a schattendorfi önkormányzat rendeletével kapcsolatban. Ruzicska Máté, aki az NZP Nagy Legal nemzetközi ügyvédi iroda munkatársaként foglalkozik az üggyel, a portálnak elárulta, hogy a sétálóövezet kialakításáról és ennek következtében a határ lezárásáról nem tartottak társadalmi egyeztetést.

Ennél is fontosabb azonban, hogy

a rendelet a jogállamiság alapelvébe ütközik, és az önkormányzatnak nem is lett volna kompetenciája a rendelet meghozatalára.

A bíróság azt is kifogásolja, hogy a helyi szabályozás nem a törvényben meghatározott „közlekedésbiztonság” céljából, hanem az „ingázó forgalom kizárására” okán született meg. Ruzicska Máté elmondása szerint az is kiderült, hogy az ausztriai önkormányzat által felkért szakértő a polgármester személyes ismerőse, ráadásul nem is közlekedéstechnikai, hanem építészeti szakértő. Maga a szakvélemény pedig következetlen és megalapozatlan.

Az eljáró Burgenlandi Közigazgatási Bíróság most azt is kimondta, hogy a rendelet a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvébe ütközik. A folytatásban az osztrák alkotmánybíróság írásbeli állásfoglalást kér majd a felektől, ezután hoz döntést arról, hogy megsemmisíti-e az önkormányzat rendeletét.