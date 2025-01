Moszkva úgy véli, hogy biztosítani kell a békét és a stabilitást az Északi-sarkvidéken, ez Oroszország nemzeti érdekeit képviseli – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére reagálva egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az Északi-sarkvidék nemzeti és stratégiai érdekeink régiója. Jelen vagyunk és maradunk is az Északi-sarkvidéken

– jegyezte meg az elnöki szóvivő az Egyesült Államok Kanadával és Grönlanddal szembeni követeléseit kommentálva.

Mint arról beszámoltunk, a megválasztott amerikai Donald Trump egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy országával újra igényt tart a Dánia autonóm területének számító Grönlandra és Kanadára, mondván, azok nemzetbiztonsága megkívánná e lépést a Kínából és Oroszországból érkező fenyegetések miatt. A dán politikusok hangsúlyozták, hogy Grönland nem eladó és a skandináv ország része, most pedig az oroszok hivatalos álláspontját is megismerhettük.

Az oroszok szerint a grönlandiak véleménye is mérvadó

Peszkov közölte, hogy

Oroszország figyelemmel kíséri a Kanadára és Grönlandra vonatkozó amerikai követelésekkel kapcsolatos helyzet drámai alakulását, de úgy véli, hogy ez a kérdés Washington Ottawával és Koppenhágával fenntartott kétoldalú kapcsolatainak körébe tartozik.

Ezen túl kijelentette, hogy Oroszország érdekelt a béke és stabilitás légkörének fenntartásában, és készek minden országgal együttműködni ennek biztosítása érdekében mindenhol, beleértve az Északi-sarkot is”. A Kreml szóvivője arról is beszélt, hogy Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét ahhoz, hogy Grönland az Egyesült Államokhoz tartozzon. Ebben az esetben a Nyugatnak tiszteletben kell tartania a Donyec-medence és Novorosszija lakóinak véleményét is, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek.

Mint írtuk, ezen túlmenően a megválasztott amerikai elnök aktívan támogatja Kanada 51. államként történő annektálásának gondolatát. Úgy véli, az ország számos lakosa támogatja ezt. Szerinte egy ilyen egyesülés nemcsak gazdasági stabilitást hozna Kanadának, hanem meg is védené a külső fenyegetésektől.