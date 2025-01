Tovább pusztít a tűz Hollywoodban, csodával határos módon azonban Tom Hanks otthonát kikerülték a lángok

Kedd óta pusztítanak a lángok Los Angelesben, rengeteg épület égett le, és a halálos áldozatok száma is folyamatosan emelkedik. A hollywoodi sztárok ingatlanjait sem kíméli a tűzvész, több híresség is arról számolt be, hogy az otthonaik a tűz martalékává váltak. A Page Six által megszerzett felvételek szerint azonban Tom Hanks a szerencsésebbek közé tartozik, ugyanis a színész házát csodával határos módon kikerülték a lángok.