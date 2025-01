Szlovákia azt állítja, hogy Ukrajna megtámadhatta őket

A szlovák kataszteri hivatal informatikai részlegét a hét elejétől több hullámban kibernetikai támadások érték, ezt a hivatal és a belügyminisztérium is megerősítette. A támadásokra reagálva, megelőző intézkedésként

a kataszteri hivatalok helyi kirendeltségein ideiglenesen fel is függesztették az ügyfélfogadást, mivel a támadások részben megbénították az informatikai rendszert.

A támadásokban a hivatal adatállományában nem keletkezett kár a szlovák hatóságok szerint. Juraj Celler ÚGKK-elnök csütörtöki tájékoztatása szerint komolyabb probléma nem történt, mivel a hivatal tartalékos adattárolókon is birtokában van a teljes adatállományának. Az illetékesek közlése szerint a következő napok során a hivatal mindegyik kirendeltségén újraindulhat az ügyfélfogadás.

A kibernetikai támadásokat a rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó hivatala kezdte el vizsgálni, és a történtekkel összefüggésben pénteken ülést tartott a kormány biztonsági tanácsa is pénteken. Ennek megállapításairól Richard Takác tájékoztatta a nyilvánosságot, aki szerint Szlovákia történetének legnagyobb kibernetikai támadássorozatára került sor. A földművelési miniszter úgy fogalmazott:

Hasonló kibernetikai támadások történtek szerdán és csütörtökön Oroszországban is ugyanilyen [hivatali] infrastruktúrával szemben, több jel utal arra, és komoly gyanú áll fenn, hogy ezek a támadások Ukrajnából érkeztek. Tehát olyan helyzetben vagyunk, amikor az ilyen kibernetikai támadások szabványossá váltak az egész világon.

Arról, hogy a kibernetikai támadás Ukrajnából érkezhetett, pénteken Robert Fico kormányfő is beszélt. A TASR jelentése szerint a miniszterelnök a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának ülésén azt mondta: az egyik lehetséges forgatókönyv az „hogy a támadás Ukrajnából érkezett”.

Bár arra még nincs bizonyíték, hogy Ukrajna állna a támadások mögött, a szlovák és az ukrán vezetés viszonya az utóbbi hetekben jelentősen romlott a korábbiakhoz képest. A felek közt folyamatossá vált az üzengetés, miután egyértelművé vált, hogy Ukrajna január 1-től kezdve nem engedi át a területén a Szlovákiába (és Magyarországra) szállított orosz gázt. A tranzit leállása Szlovákiát különösen rosszul érintette, miután ők Magyarországgal ellentétben nem tudták átcsoportosítani a gázbeszerzést a Török Áramlat vezetékre.

Az egész ingatlanszektor megbénult, rengeteg szolgáltatás és projekt leállt

A Napunk beszámolója szerint a kataszteri hivatal elleni támadás miatt nemcsak az ügyfélfogadás szünetel, hanem további következményei is voltak.

Megjegyezték: a Finsider portál már hétfőn hackertámadásról számolt be, a belügyminisztérium és a rendőrség azonban csak szerdán késő délután ismerte el a kibertámadást (a belügyi tárca korábban még technikai fennakadásnak nevezte a történteket).

Mindeközben a pénzügy.sk portál arra hívta fel a figyelmet, hogy a leállás miatt nemcsak arról van szó, hogy nem lehet hozzáférni az ingatlanok tulajdonlapjához. Ugyanis (egyebek mellett) szünetel az építési engedélyek kiadása, lehetetlenné vált a földrendezési munkák elvégzése, a tulajdonjog átruházása gyakorlatilag kizárt, és az adatok ellenőrzése sem lehetséges, így az örökösödési eljárások is megakadnak.

Bónusz: Amikor a kataszter rendszere újra elérhető lesz, rögtön össze is omlik majd, mert mindannyian egyszerre akarjuk megnézni, hogy még mindig van-e valamink, ami a tulajdonunkban maradt...

– jegyezték meg írásukban.

Mint a Napunk írta, mindezekből adódóan az ingatlanpiac is megbénult, az adásvétel lehetetlen, a felek legfeljebb előzetes megegyezést köthetnek. De problémába ütközhetnek még azok is, akik már megtettek bizonyos lépéseket az adásvételt illetően, a szerződésekben foglalt határidőket ugyanis a leállás miatt nem fogják tudni betartani, így szerződéskiegészítéseket kell majd készíteniük. Továbbá a szlovák bankok jelenleg nem tudnak jelzáloghitelt nyújtani, az pedig egyelőre nem világos, hogy a meglévő hiteleket érinti-e a fennakadás.

„Felfüggesztették a geometriai tervek hivatalos ellenőrzését, leállnak a beruházások előkészítései és a stratégiai projektek (például a földterületek kisajátítása), lehetetlenné vált a földmérők munkája, de a mezőgazdasági és építőipari gépek és berendezések navigációja is a kataszter rendszerétől függ, így ezen a téren is érvényes a fennakadás. A hivatal információs rendszerétől több más szolgáltatás is függ, Pozsonyban például nem lehet új PAAS parkolókártyát kiadni, de a már kiadott kártyák érvényességét sem lehet meghosszabbítani” – sorolta a portál.

Lehet, hogy mégis elvesznek adatok?

Az már csak hab a tortán, hogy egy szlovák lap, a zive.sk azt is állította, hogy információik szerint

a kataszter által használt információs rendszereket zsarolóprogram-támadás érte, amelyben a támadók titkosították az adatokat, így azok használhatatlanok, a titkosítás feloldásáért pedig több millió dolláros váltságdíjat követelnek a kormánytól.

Ők – az ÚGKK elnökével ellentétben – úgy tudják: kérdéses, hogy a biztonsági mentések alapján rekonstruálható-e a nyilvántartás, merthogy nem készültek olyan átfogó adatmentések, amelyek felhasználhatóak lennének a gyors helyreállításhoz. Ezért elképzelhető, hogy a fennakadás tartós lesz, akár hetekig, sőt, hónapokig is eltarthat, és még így sem biztos, hogy az archívumok és a papíralapú dokumentumok segítségével sikerül maradéktalanul visszaállítani a nyilvántartást.

A szlovák ellenzék vezetői mindeközben közölték, hogy magyarázatot várnak a kormánykoalíciótól. A Progresszív Szlovákia párt felszólította Matús Sutaj Estok belügyminisztert és Richard Rasi beruházási, régiófejlesztési és informatizálásért felelős minisztert, hogy függesszék fel a szabadságukat, és adjanak tájékoztatást a kialakult helyzetről (a belügyminisztert azóta az ellenzék lemondásra is felszólította már az Új Szó szerint).

Az ukrajnai háború fejleményeit pénteken is percről percre követjük ebben a cikkünkben.