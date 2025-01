Dánia felvette a kapcsolatot Donald Trumppal, hogy tárgyaljanak Grönlandról

Dánia üzenetben fejezte ki Donald Trump csapatának, hogy hajlandó tárgyalni Grönlandról. Az Axios szerint a dán kormány arról akarja meggyőzni Trumpot, hogy biztonsági aggályai Grönland igénybevétele nélkül is kezelhetők.

Dánia üzenetet küldött Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatának, amelyben kifejezte hajlandóságát arra, hogy megvitassák a biztonság fokozását Grönlandon vagy az ottani amerikai katonai jelenlét növelését anélkül, hogy igényt tartanának a szigetre – írja a Reuters az Axios két forrására hivatkozva.

Trump, aki január 20-án lép hivatalba, „abszolút szükségszerűségnek” nevezte a félig autonóm dán területnek számító Grönland amerikai ellenőrzését. Nem zárta ki katonai vagy gazdasági eszközök, köztük vámok esetleges alkalmazását Dániával szemben.

Az Axios szerint a dán kormány arról akarja meggyőzni Trumpot, hogy biztonsági aggályai Grönland igénybevétele nélkül is kezelhetők. Trump csapatának szóvivője nem válaszolt az Axios jelentését kommentáló megkeresésre.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a hét elején arról beszélt, hogy találkozót kért Trumptól, de nem számít arra, hogy erre a beiktatása előtt sor kerül. Dánia korábban azt mondta, hogy Grönland nem eladó.

Trump botrányos kijelentéseire a dán király is azonnal reagált. Még a történészeket is meglepte X. Frigyes, hogy módosította címerét, melyben a három koronát jegesmedvére és kosra cserélte, melyek Grönland és a Feröer-szigetek szimbólumai. Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy ez a két terület továbbra is a Dán Királyság része, és nem eladó még Donald Trump számára sem.

Az eddigi dán királyi címerek ötszáz éve három koronát tartalmaznak, amely a Dánia, Norvégia és Svédország közötti kalmari unióra utal. Ez változott meg most.

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter sem hagyta szó nélkül a megválasztott amerikai elnök törekvéseit. A tárcavezető elmondta, nem hiszi, hogy az Egyesült Államok megszállná a hatalmas sarkvidéki szigetet, amely több mint 600 éve Dániához tartozik.

Nem kérdés, hogy az Európai Unió hagyná-e, hogy a világ más nemzetei megtámadják szuverén határait, bárkik is legyenek azok. Mi egy erős kontinens vagyunk

– mondta Jean-Noel Barrot, hozzátéve, hogy „ha azt kérdezi tőlem, hogy szerintem az Egyesült Államok lerohanja-e Grönlandot, a válaszom, hogy nem”. Azonban szerinte beléptünk abba a korba, amikor erőt kell mutatni, mert „visszatér az erősebbek joga”.

A grönlandi vezető is tárgyalna

Múte B. Egede grönlandi miniszterelnök is kijelentette pénteken, hogy kész tárgyalni Donald Trumppal. Egede azt is sürgette, hogy tartsák tiszteletben a sziget függetlenségi törekvéseit.

Az MTI beszámolója szerint a grönlandi kormányfő egy koppenhágai sajtótájékoztatón – arra a kérdésre válaszolva, hogy kapcsolatba lépett-e már Trumppal – kijelentette:

Nem, de készek vagyunk megvitatni mindazt, ami összeköt bennünket.

Egede azt mondta, hogy nem akarnak sem amerikaiak, sem dánok lenni, grönlandiak akarnak lenni. „Függetlenné szeretnénk válni, gazdák szeretnénk lenni a saját házunkban. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden köteléket, együttműködést és kapcsolatot megszakítanánk Dániával” – tette hozzá.

Az 57 ezer lakosú Grönland 1953-ig dán gyarmat volt, jelenleg saját kormányzattal rendelkező dániai terület. 2009-ben népszavazás eredményeképpen kibővítették az autonómiát. A stratégiai fontosságú, ásványi kincsekben gazdag sziget északi részén az Egyesült Államok katonai támaszpontot működtet.