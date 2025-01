Diplomáciai bojkott alá került, akár ki is utasíthatják Lengyelországból a magyar nagykövetet

Diplomáciai bojkott alá helyezték Íjgyártó Istvánt, a varsói magyar nagykövetet – írja a lengyel Gazeta Wyborcza-ra hivatkozva a Népszava. A bojkott részeként hivatalosan is közölték vele, hogy ne jelenjen meg az Európai Unió lengyel elnökség megnyitó gáláján, valamint Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter és az EU-országok Lengyelországban akkreditált nagyköveteinek találkozójára sem kapott meghívót. A lengyel állami intézmények még egy ajánlást is kiadtak, miszerint ne vegyenek részt olyan rendezvényeken, melyeken a magyar nagykövet is jelen van.

A lap szerint amennyiben az Orbán-kormány újabb korrupcióval vádolt PiS-es politikusnak ad menedékjogot, akkor a magyar nagykövetet ki is utasíthatják Lengyelországból.

Orbán Viktor próbál ránk mosolyogni és elhitetni velünk, hogy nem történt semmi. Ez a taktika azonban nem fog működni

– nyilatkozták lengyel diplomaták, amikor az ügyről kérdezték.

A lengyel portál kiemelte, hogy Marcin Romanowski ellen 11pontban emelhetnek vádat, és akár 25 éves börtönbüntetést is kaphat, miután a gyanú szerint igazságügyi miniszterhelyettesként bűntettek áldozatainak szánt pénzből vásárolt magának szavazatokat.

Varsó határozatlan időre visszarendelte Sebastian Kęćek, budapesti lengyel nagykövetet. Lengyelország várhatóan az Európai Unióban is fellép a magyar kormány ellen, azzal az indokkal, hogy Magyarország a menedékjog megadásakor figyelmen kívül hagyta az európai elfogatóparancsot. Valamint támogatni foják azokat az uniós kezdeményezéseket is, melyek felelősségre vonják Orbán Viktort korrupció, és a jogállamiság leépítése miatt.

A Népszava hozzátette, hogy a helyzet abszurditását jól példázza az, hogy a közpénzből működő Alapjogokért Központ szerzőmegjelölés nélküli, 4 oldalas tanulmányára hivatkozva adott menedékjogot a korrupcióval vádolt Marcin Romanowskinak.

Gulyás Gergely egy interjúban ismerte el a menedékjog megadását

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek adott interjújában beszélt a lengyel belpolitikai helyzetről, ahol szerinte jogállamisági válsághelyzet van. Eközben Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes Magyarországtól kért politikai menedékjogot, ugyanis európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Gulyás Gergely megerősítette azokat a sajtóhíreket, hogy Marcin Romanowski, az előző varsói kabinet igazságügyi miniszterhelyettese Magyarországra érkezett, és politikai menedékjogot kért a magyar államtól. Meg is kapta, a magyar és az uniós jogszabályokkal összhangban – jelentette ki a tárcavezető.

A varsói külügyminisztérium a „Lengyelország, valamint az Európai Unió elvei iránt barátságtalan cselekedetnek” tekinti a magyar kormány döntését, hogy politikai menedékjogot adnak „a bűntettek elkövetésével meggyanúsított, az európai elfogatóparancs alapján körözött M. Romanowskinak” – reagált a hírekre Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.