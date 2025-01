Csodával határos módon elkerülték a lángok egy Los Angeles-i házaspár otthonát

Los Angeles egyik tűzvész által sújtott kerületében egy család csengőkamerája rögzítette, hogy miként menekülnek el az utolsó pillanatban, miközben a tűz megközelítette otthonukat. Házuk végül megmenekült, ellentétben a környék többi épületével. A tűzvész Kalifornia állam legsúlyosabb természeti katasztrófája Gavin Newsom kormányzója szerint. Az oltás folyamatosan zajlik, melyet több körülmény is nehezít.

Egy altadenai házaspár menekülése látható a csengőkamerájukon keresztül rögzített videón, melyet a CNN tett közzé. Miközben a lángok egyre közelebb értek a házukhoz, a férfi még utolsó pillanatban lelocsolta vízzel az épületet. Az evakuálás közben imádkoztak, hogy ne égjen le az otthonuk, mely végül megmenekült, ellenben a környék több házával szemben.

A kaliforniai tűzvészről folyamatosan beszámoltunk, mely január 8-án kezdődött az Egyesült Államokban. Már az első napon két halálos áldozata volt a Los Angeles közelében pusztító erdőtüzeknek, melynek következtében több százezren vesztették el otthonukat, köztük több ismert filmszínész is.

Emellett több városrészt kellett evakuálni, miközben hat helyen is felcsaptak a lángok Los Angeles mellett. Eközben Gavin Newsom kormányzó vészhelyzetet hirdetett, és a helyszínre küldték a Nemzeti Gárda egységeit. Joe Biden amerikai elnök szintén ott tartózkodott, hogy tájékozódjon a helyzetről.

Hat tűzvész pusztít Los Angeles mellett

A nyugati parton tovább terjedt a tűz csütörtökön, aznap már a hatodik tűzvész tört ki, és ötre nőtt a halálos áldozatok száma. Több tízezer hektáron égett a bozót, melynek oltását nehezítette az erős keleti szél, valamint a vízhiány is, ugyanis számos tároló kiürült, ezért vízszállítmányokat kellett útnak indítani. Több állam is segítséget nyújtott oltáshoz szükséges eszközök és tűzoltók küldésével.

A hollywoodi sztárok sora jelentette be, hogy leégett a háza, köztük Sir Anthony Hopkins, Miles Teller és James Woods is, de Mel Gibson egy podcastot forgatott, és mire hazaért, egykori otthonának már csak a helyét találta. Mark Hammill, Eugene Levy, Tom Hanks és Reese Witherspoon is azok közé a hírességek közé tartozik, akiknek menekülniük kellett otthonukból a lángok miatt a BBC szerint. Tom Hanks viszont szerencsés volt, az ő házát ugyanis elkerülte a tűz.

Joe Biden már a vatikáni útját is lemondta, hogy figyelemmel kísérje a Los Angeles-i eseményeket. Eközben Donald Trump megválasztott elnök igazi tragédiának nevezte az erdőtüzeket, és Kalifornia kormányzóját hibáztatta a vízhiány miatt. Gavin Newsom ugyanis korábban közölte, hogy a tűzoltóság nem rendelkezett elég vízzel az oltási munkálatokhoz.

Kijárási tilalom

Csütörtök este már tíz halálos áldozatról szóltak a tudósítások, és további kitelepítéseket rendeltek el, valamint több ezer épület pusztulásáról számoltak be. Közben a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el a vagyontárgyak védelme érdekében Pacific Palisades városrészben, mert több embert vettek őrizetbe fosztogatás miatt.

Az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó Bánlaki D. Stella Junior Prima díjas újságíró az Indexnek részletesen mesélt arról, hogyan vált a csillogó West Hollywood apokaliptikus helyszínné.

Joe Biden elrendelte a tűzvésszel kapcsolatos minden kiadás teljes megtérítését Kalifornia állam számára a következő 180 napban. Előrejelzések szerint az anyagi károk 135 milliárd és 150 milliárd dollár közötti összegre becsülhetőek.

Hétfőre sem javult a helyzet

A hétfői tudósításunkban sem tudtunk pozitív fejleményekről beszámolni, ekkor Gavin Newsom Kalifornia kormányzója közölte, hogy ismét feltámadt a szél, ezért még mindig küzdenek a tűzoltók a lángokkal, valamint tovább emelkedett a halálos áldozatok száma, ekkor már 24 emberről szóltak a híradások.

Hétfőre már 100 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és 12 300 épület vált a lángok martalékává. A kormányzó az állam történetének legsúlyosabb természeti katasztrófájának nevezte az eseményt. Deanne Criswell, a Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelő Ügynökség igazgatója pedig úgy nyilatkozott, hogy a leégett lakott területekről a romok eltávolítása több mint 6 hónapot vehet igénybe.