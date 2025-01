Rohamosan fejlődik a technológia, egyre nagyobb a veszély a világ vizein

A világ adatforgalmának 99 százaléka tenger alatti kábeleken keresztül halad, minél inkább függünk tőlük, annál nagyobb célponttá válnak. Javításuk nagy költséggel jár, a támadások pedig könnyen végrehajthatóak, így a NATO vezetői arra jutottak, hogy megoldást kell keresniük a problémára. Első lépésként Christian Bueger professzor, a Koppenhágai Egyetem tengerbiztonsági kutatásának vezetője egy friss jelentésben elemezte napjaink öt legfontosabb tengerbiztonsági fenyegetését, amelyet a Yle foglalt össze.

1. Az önvezető hajóké a jövő, de fenyegetést is jelenthetnek

Az önvezető hajók a tengeri hadviselés egyik legnagyobb fejlesztésének számítanak: a teljesen autonóm módon, mesterséges intelligenciával vagy távolról irányítható, felfegyverzett hajók egy gombnyomással lecsaphatnak a célpontra, a mesterséges intelligencia pedig sokkal pontosabb, mint amikor egy ember irányítja. Ezek a hajók nagy területen képesek járőrözni, gyorsabban reagálhatnak a válsághelyzetekre is.

A következő évtizedben a technológia segítségével egyre szigorúbbá válik a felügyeleti rendszer, ami megnehezíti az illegális szereplők számára az elrejtőzést és a szabotázs elkövetését

– mondja Bueger.

Ugyanakkor sok veszélyt is rejtenek: a kibertámadásokkal szemben kiszolgáltatottak lehetnek az autonóm módon működő hajók, a támadók átvehetik az irányítást a járművek felett és felhasználhatják őket terrortámadások végrehajtására, emiatt Bueger szerint az önvezető hajók a jövő legkiszámíthatatlanabb kihívását jelentik a tengeri biztonság számára.

2. Az árnyékflotta a legnehezebben ellenőrizhető fenyegetés

Az Oroszország és más országok által működtetett árnyékflották hatalmas fenyegetést jelentenek a Balti-tengeren. Bueger szerint az árnyékflották működése a Balti-tengeren kivételesen kiemelkedő. Becslések szerint mintegy 1400 árnyékflottahajó is hajózhat a világ tengerein. Az árnyékflották környezeti károkat okozhatnak, tengeri kábelek elvágására is használhatóak. A legfrissebb eset karácsonykor történt, az orosz árnyékflotta Eagle S nevű tankhajója öt kábelt vágott át a Finn-öbölben. A hajót a finn hatóságok lefoglalták, azóta is a birtokukban van.

Mi az orosz árnyékflotta? Az árnyékflotta tagjai olyan kiöregedett hajók, amelyek utolsó hátralévő éveiket azzal töltik, hogy olyan szankcionált országokba és országokból szállítanak, ahonnan a hivatalos hajók és tulajdonosaik nem. Oroszország a szankciók kijátszása érdekében kőolajszállításra használja, a hajók tulajdonjogáról nincsen nyilvános információ.

3. A tenger alatt futó kábelek elsődleges célpontokká váltak

A világ adatforgalmának 99 százaléka tenger alatti kábeleken keresztül halad, minél inkább függünk tőlük, annál nagyobb célponttá válnak. Mintegy 600 nemzetközi nagy kábel fut a tengerek alatt, minél több van sekély vízben, annál könnyebb megrongálni őket. A kábelek javítása nem könnyű munka, Buerger szerint a szabotázsok megelőzésének módja ugyanakkor a vezetékek gyors javítása. A legutóbbi eset megmutatta, hogy a balti-tengeri országok reakciója felgyorsult, ugyanakkor tovább kell fokozni az ellenőrzéseket.

4. A kereskedelmi hajók sincsenek biztonságban a fegyveres támadások elől

A világkereskedelem több mint 80 százaléka tengeri úton történik, ez pedig könnyű célponttá teszi a kereskedelmi hajókat. Az új technológiák elterjedése, mint például a drónok és az olcsó fegyverek, a támadások számainak növekedéséhez vezetett. A Vörös-tengeren folyamatosan jelen lévő jemeni lázadócsoport oroszok kereskedelmi hajók elleni támadásai miatt sok hajótulajdonos átirányította tengeri járműveit az afrikai kontinens köré, ennek következményeképp az olaj- és fuvardíjak megemelkedtek.

5. A tengeren elkövetett kibertámadások is megnőttek az elmúlt években

Kibertámadások közé tartozik az adatgyűjtés, a GPS-zavarás és a navigációs rendszerek elleni támadások.

A tengeri világ egyre digitálisabbá vált, és egyre inkább függ az internetes vagy műholdas navigációtól. Ez teljesen új lehetőségeket teremt a hajózás megtámadására

– mondja Bueger.

A Fekete-tengeren és a Balti-tengeren is tapasztalnak jelhamisítást, Buerger felhívja a figyelmet, hogy a kibertámadások zsarolásra, kémkedésre vagy zaklatásra is felhasználhatóak.

A következő években az érintett országoknak előtérbe kell helyezniük a tengeri biztonság fejlesztését, a különböző támadások fenyegetést jelenthetnek az adatok áramlására és a kereskedelem gördülékenységét is nagymértékben akadályozhatják.