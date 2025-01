Fennakadást okozott a közlekedésben a hirtelen érkezett téli időjárás Olaszországban

Hirtelen érkezett meg a télies időjárás Olaszország déli részére. A szél, az eső és a havazás fennakadást okozott a közlekedésben, továbbá be kellett zárni az iskolákat, parkokat és a temetőket is.

A Vezúv hósipkát öltött és ezerméteres magasság fölött hó borítja az Etnát is az Olaszországba érkezett hidegfront hatására, amely a déli vasútvonalak forgalmát kedden megbénította.

Több órára leállt, majd akadozott a vasúti összeköttetés az olasz csizma orrában található Calabriában a keddre virradó éjszakától kezdve. A nagysebességű járatok és a helyi vonatok forgalmát még nem sikerült újraindítani.

A nagy erősségű széllökések törmeléket és fémhulladékot sodortak a sínekre. Az összeköttetést a Reggio Calabria és Salerno közötti szakaszon autóbuszokkal sem tudták biztosítani az utakat elárasztó csapadék miatt.

Az Olaszországba széllel, esővel és havazással hirtelen megérkezett tél elsősorban az ország déli részén okoz problémát. Calabria, Basilicata és Szicília több városában és településén hétfő óta zárva tartanak az iskolák, lezárták a parkokat, temetőket. Nápoly és a szigetek között megszakadt a hajóközlekedés az erős hullámzás miatt, Basilicata tartomány székvárosában, Potenzában hétfőn sűrűn havazott.

Havazik az Alpokban és az Appenninekben is ötszáz méteres magasságtól kezdve. A Vezúv havas teteje az erős szél miatt Capri szigetéről is látszik, és havas az Etna csúcsa is.

Emberi életeket is követelt a téli ítéletidő Olaszországban

Január második hétvégéjén öt tűrázót sodort el egy lavina, közülük hárman meghaltak, kettőt helikopterrel szállítottak kórházba. Az új év első napján adott utoljára életjelet magáról két brit férfi, akik az olasz Alpokban tűntek el. Egyikőjük holttestét egy héttel később találták meg.